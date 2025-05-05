Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX — Finance.ua

Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX

Жителі однієї з громад у США, яка живе навколо пускових майданчиків для ракет компанії Ілона Маска SpaceX, проголосували за створення нового міста. Його назвуть Starbase.

Про це пише Bloomberg.

Таке рішення підтримали 212 людей. Ще 6 проголосували проти. Більшість із них є працівниками SpaceX.

Також жителі обрали перших трьох посадовців — вони є нинішніми та колишніми працівниками SpaceX і балотувалися без жодної опозиції. Проти їхнього вибору ніхто не голосував.

Площа міста становить близько 3,75 квадратного кілометра. Як пише Bloomberg, у новоствореному місті Ілон Маск зможе запроваджувати будь-які правила. Також це дасть компанії SpaceX унікальні повноваження встановлювати темпи власного розвитку в цій місцевості, зокрема щодо зонування, будівельних проєктів та пішохідних аспектів життя.

Місто розташоване в районі Бока-Чіка, де раніше переважно жили самі пенсіонери. Нині ж це, як пише Bloomberg, квітучий виробничий майданчик для розробки космічних ракет Starship.

hromadske За матеріалами:

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