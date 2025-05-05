Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX — Finance.ua

Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX
Жителі однієї з громад у США, яка живе навколо пускових майданчиків для ракет компанії Ілона Маска SpaceX, проголосували за створення нового міста. Його назвуть Starbase.
Про це пише Bloomberg.
Таке рішення підтримали 212 людей. Ще 6 проголосували проти. Більшість із них є працівниками SpaceX.
Також жителі обрали перших трьох посадовців — вони є нинішніми та колишніми працівниками SpaceX і балотувалися без жодної опозиції. Проти їхнього вибору ніхто не голосував.
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Площа міста становить близько 3,75 квадратного кілометра. Як пише Bloomberg, у новоствореному місті Ілон Маск зможе запроваджувати будь-які правила. Також це дасть компанії SpaceX унікальні повноваження встановлювати темпи власного розвитку в цій місцевості, зокрема щодо зонування, будівельних проєктів та пішохідних аспектів життя.
Місто розташоване в районі Бока-Чіка, де раніше переважно жили самі пенсіонери. Нині ж це, як пише Bloomberg, квітучий виробничий майданчик для розробки космічних ракет Starship.
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