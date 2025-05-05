Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX

Технології&Авто
9
Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX
Ілон Маск матиме власне місто, там житимуть працівники SpaceX
Жителі однієї з громад у США, яка живе навколо пускових майданчиків для ракет компанії Ілона Маска SpaceX, проголосували за створення нового міста. Його назвуть Starbase.
Про це пише Bloomberg.
Таке рішення підтримали 212 людей. Ще 6 проголосували проти. Більшість із них є працівниками SpaceX.
Також жителі обрали перших трьох посадовців — вони є нинішніми та колишніми працівниками SpaceX і балотувалися без жодної опозиції. Проти їхнього вибору ніхто не голосував.
Читайте також
Площа міста становить близько 3,75 квадратного кілометра. Як пише Bloomberg, у новоствореному місті Ілон Маск зможе запроваджувати будь-які правила. Також це дасть компанії SpaceX унікальні повноваження встановлювати темпи власного розвитку в цій місцевості, зокрема щодо зонування, будівельних проєктів та пішохідних аспектів життя.
Місто розташоване в районі Бока-Чіка, де раніше переважно жили самі пенсіонери. Нині ж це, як пише Bloomberg, квітучий виробничий майданчик для розробки космічних ракет Starship.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems