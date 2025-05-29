Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше — Finance.ua

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Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше

Особисті фінанси
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Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше
Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше
За рік, з квітня 2024 року, в Україні значно зріс попит на працівників у сферах оборони, виробництва та для молодих спеціалістів, які тільки починають свою кар’єру. Водночас у готельно-ресторанному бізнесу і нерухомості кількість вакансій зменшилась.
Про це свідчать дані дослідження OLX Робота.
Як зазначають аналітики дослідження, за рік значно зросла кількість вакансій у Силах оборони України. Відповіддю на дефіцит робочої сили є збільшення вакансій для студентів. Водночас спостерігається спад у сфері нерухомості, який може бути пов’язаний зі зменшення купівельної спроможності українців на ринку нерухомості та, як наслідок, відсутності потреби у цих фахівцях.
Водночас зростання кількості вакансій у виробничій та будівельних сферах є підтвердження відновлення економіки, проте багато роботодавців все ще відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, тому навчання і розвиток лишаються важливими.

У яких сферах шукають людей найбільше та які зарплати пропонують

  • у категорії «Служба в Силах оборони» кількість вакансій зросла у понад 4,3 раза. Пропонована середня зарплата у цій сфері залишається найвищою в Україні — 64 тис. грн;
  • у виробничому секторі попит на різноманітні робітничі спеціальності також зріс. Наприклад, кількість вакансій про пошук пакувальників зросла у 4 рази. На 46% стало більше вакансій технолога, на 42% — складальника меблів, на 29% - електрика;
  • схожа ситуація у сфері логістики, де вакансій побільшало на понад 90%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 23,7 тис. грн;
  • у сфері будівництва також значне зростання (від 30%) кількості вакансій серед виконробів, сантехніків, будівельників, монтажників тощо. Медіанні зарплати тут також вищі, ніж в середньому по Україні, й становить 35−40 тис. грн;
  • майже на 70% виросла кількість пропозицій роботи для агрономів. Водночас це може бути пов’язане з початком сезонних робіт в аграрній сфері. Медіанна зарплата тут також вищі — 25−30 тис. грн;
  • значно зросла кількість вакансій в популярній серед студентів та людей без досвіду роботи категорії «Початок кар’єри/для студентів» — на 55%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 17,9 тис. грн.

У яких сферах стали менше шукати працівників

  • найбільше падіння попиту на робочу силу зафіксовано серед фармацевтів (-74%), операторів ПК (-52%) та пекарів (-52%). Медіанна зарплата для цих категорій становить від 19 до 21,5 тис. грн;
  • просів попит на фахівців-будівельників у категорії «Робота за кордоном» (-49%). Тим, хто все ж може перетинати кордон пропонують зарплату у валюті, від 2,9 тис. євро;
  • ще однією сферою зі значним падінням попиту на працівників стала «Нерухомість» — на 33% менше вакансій для менеджерів з продажу. Медіанна зарплата у цій професії становить 34 тис. грн;
  • у сфері готельно-ресторанного бізнесу також фіксується падіння кількості вакансій у багатьох професіях: кондитер (-26%), сушист (-19%), кухар (-15), посудомийники (-14%) тощо. Медіанні зарплати тут становлять 22−23 тис. грн;
  • на 46% зменшилась кількість вакансій торгових представників. В середньому вони претендують на 27,5 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • понад половина вакансій, які пропонують роботодавці, розраховані для кваліфікованих робітників, розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній;
  • за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн;
  • зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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