Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше — Finance.ua

Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Попит на робітничі професії зріс: яких працівників в Україні шукають найчастіше

За рік, з квітня 2024 року, в Україні значно зріс попит на працівників у сферах оборони, виробництва та для молодих спеціалістів, які тільки починають свою кар’єру. Водночас у готельно-ресторанному бізнесу і нерухомості кількість вакансій зменшилась.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота

Як зазначають аналітики дослідження, за рік значно зросла кількість вакансій у Силах оборони України. Відповіддю на дефіцит робочої сили є збільшення вакансій для студентів. Водночас спостерігається спад у сфері нерухомості, який може бути пов’язаний зі зменшення купівельної спроможності українців на ринку нерухомості та, як наслідок, відсутності потреби у цих фахівцях.

Водночас зростання кількості вакансій у виробничій та будівельних сферах є підтвердження відновлення економіки, проте багато роботодавців все ще відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, тому навчання і розвиток лишаються важливими.

У яких сферах шукають людей найбільше та які зарплати пропонують

у категорії «Служба в Силах оборони» кількість вакансій зросла у понад 4,3 раза. Пропонована середня зарплата у цій сфері залишається найвищою в Україні — 64 тис. грн;

кількість вакансій зросла у понад 4,3 раза. Пропонована середня зарплата у цій сфері залишається найвищою в Україні — у виробничому секторі попит на різноманітні робітничі спеціальності також зріс. Наприклад, кількість вакансій про пошук пакувальників зросла у 4 рази. На 46% стало більше вакансій технолога, на 42% — складальника меблів, на 29% - електрика;

секторі попит на різноманітні робітничі спеціальності також зріс. Наприклад, кількість вакансій про пошук пакувальників зросла у 4 рази. На 46% стало більше вакансій технолога, на 42% — складальника меблів, на 29% - електрика; схожа ситуація у сфері логістики , де вакансій побільшало на понад 90%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 23,7 тис. грн;

, де вакансій побільшало на понад 90%. Медіанна зарплата у цій сфері становить у сфері будівництва також значне зростання (від 30%) кількості вакансій серед виконробів, сантехніків, будівельників, монтажників тощо. Медіанні зарплати тут також вищі, ніж в середньому по Україні, й становить 35−40 тис. грн;

також значне зростання (від 30%) кількості вакансій серед виконробів, сантехніків, будівельників, монтажників тощо. Медіанні зарплати тут також вищі, ніж в середньому по Україні, й становить майже на 70% виросла кількість пропозицій роботи для агрономів . Водночас це може бути пов’язане з початком сезонних робіт в аграрній сфері. Медіанна зарплата тут також вищі — 25−30 тис. грн;

. Водночас це може бути пов’язане з початком сезонних робіт в аграрній сфері. Медіанна зарплата тут також вищі — значно зросла кількість вакансій в популярній серед студентів та людей без досвіду роботи категорії «Початок кар’єри/для студентів» — на 55%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 17,9 тис. грн.

У яких сферах стали менше шукати працівників

найбільше падіння попиту на робочу силу зафіксовано серед фармацевтів (-74%), операторів ПК (-52%) та пекарів (-52%). Медіанна зарплата для цих категорій становить від 19 до 21,5 тис. грн;

(-74%), операторів ПК (-52%) та пекарів (-52%). Медіанна зарплата для цих категорій становить просів попит на фахівців-будівельників у категорії « Робота за кордоном » (-49%). Тим, хто все ж може перетинати кордон пропонують зарплату у валюті, від 2,9 тис. євро;

» (-49%). Тим, хто все ж може перетинати кордон пропонують зарплату у валюті, ще однією сферою зі значним падінням попиту на працівників стала « Нерухомість » — на 33% менше вакансій для менеджерів з продажу. Медіанна зарплата у цій професії становить 34 тис. грн;

» — на 33% менше вакансій для менеджерів з продажу. Медіанна зарплата у цій професії становить у сфері готельно-ресторанного бізнесу також фіксується падіння кількості вакансій у багатьох професіях: кондитер (-26%), сушист (-19%), кухар (-15), посудомийники (-14%) тощо. Медіанні зарплати тут становлять 22−23 тис. грн;

також фіксується падіння кількості вакансій у багатьох професіях: кондитер (-26%), сушист (-19%), кухар (-15), посудомийники (-14%) тощо. Медіанні зарплати тут становлять на 46% зменшилась кількість вакансій торгових представників. В середньому вони претендують на 27,5 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

понад половина вакансій, які пропонують роботодавці, розраховані для кваліфікованих робітників, розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній;

за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн;

зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.

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