Шмигаль розповів деталі щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: про що домовились — Finance.ua

Шмигаль розповів деталі щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: про що домовились Вчора 11:00 — Казна та Політика

Шмигаль розповів деталі щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: про що домовились

Як заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо, загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає. Квоти у торгівлі з ЄС діятимуть до внесення змін в Угоду про асоціацію.

«Дуже важливо, що в України до війни, до початку масштабного вторгнення, з Європою уже діяла зона вільної торгівлі. З 6 червня вона і продовжить діяти», — сказав він.

Він нагадав, що Європейська комісія і ЄС зробили безпрецедентний крок, давши можливість Україні діяти поза межами квот, установлених до повномасштабного вторгнення. Проте 5 червня ці умови завершують свою дію.

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Про що домовились

За словами Шмигаля, попередньо сторони домовились про те, що зона вільної торгівлі в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію.

«Тому ми розуміємо, що цей семимісячний об’єм, який ми будемо мати у квотах, буде достатнім для того, щоб Україна не відчула погіршення тих умов, які ми мали протягом попередніх трьох років», — запевнив Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що вже ведеться перемовини стосовно внесення змін до Угоди.

«Я сподіваюсь, що ми спільно з Єврокомісією цього року напрацюємо і підпишемо ці зміни. Відповідно, і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення», — наголосив він.

Раніще торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка розповів , що найгірший сценарій у торгівлі з Євросоюзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торгівельних заходів для України (так званий «торговельний безвіз»), це повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни. За його словами, автономні торговельні заходи свого часу суттєво допомагали Україні, особливо щодо чутливих товарів.

Укрінформ За матеріалами:

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