США призупинили продаж деяких критично важливих американських технологій Китаю — Finance.ua

США призупинили продаж деяких критично важливих американських технологій Китаю Вчора 14:44

США призупинили продаж деяких критично важливих американських технологій Китаю

Адміністрація Трампа призупинила продаж деяких критично важливих американських технологій Китаю, зокрема тих, що пов’язані з реактивними двигунами, напівпровідниками, а також деякими хімічними речовинами та машинами

Для чого це

Як пише видання, цей крок є відповіддю на нещодавні обмеження Китаю на експорт критично важливих мінералів до Сполучених Штатів, рішення Пекіна, яке загрожувало паралізувати ланцюги поставок американських компаній, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

Нові обмеження підштовхують найбільші економіки світу на крок ближче до війни в ланцюгах поставок, оскільки Вашингтон і Пекін намагаються застосувати свою владу над важливими економічними компонентами, намагаючись отримати перевагу в загостреному торговельному конфлікті.

Зростаюче протистояння щодо критично важливих ланцюгів поставок може мати значні наслідки для компаній, які залежать від іноземних технологій, включаючи виробників літаків, роботів, автомобілів та напівпровідників.

Це також може ускладнити зусилля щодо переговорів щодо припинення торговельної суперечки щодо тарифної політики адміністрації.

Раніше 12 травня переговорники з двох країн домовилися про зниження жорстких тарифів, які вони запроваджували один на одного, на 90 днів, водночас прагнучи довгострокового вирішення.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив тоді, що «обидві делегації дійшли згоди, що жодна зі сторін не хоче роз’єднання».

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Також Державний секретар Марко Рубіо оголосив у середу, що Сполучені Штати «агресивно скасовуватимуть» візи для китайських студентів, які навчаються в критичних галузях або мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю.

З моменту угоди про скасування тарифів у травні, офіційні особи США очікували, що Китай послабить обмеження, які вони запроваджували на критично важливі мінерали.

Як пише видання, адміністрація Трампа, схоже, не задоволена зусиллями Китаю. Останніми днями Китай відновив деякі поставки рідкоземельних мінералів та магнітів, але вони були обмеженими, повідомило одне з джерел. Американські компанії залишаються стурбованими своїм доступом до критично важливих китайських поставок.

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