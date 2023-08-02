День фінансів: зміни в програмі єОселя, сервіси ПриватБанку, ліквідація банку «Конкорд» — Finance.ua

День фінансів: зміни в програмі єОселя, сервіси ПриватБанку, ліквідація банку «Конкорд» Сьогодні 17:50

В середу, 2 серпня, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії в банку «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу. Національний банк Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови. Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Сервіси ПриватБанку, які точно сподобаються бізнесу. ПриватБанк можна назвати найдосвідченішим серед українських банків для бізнесу. Постійний контакт з підприємствами усіх розмірів і галузей та експертиза, здобута протягом десятиліть роботи з ними, зробили його не просто обслуговуючим банком, а, скоріш, партнером. Мова, зокрема, про сервіси в рамках послуги «Еквайринг»👇 🏛️

Що буде з цінами і курсом. Провідні неурядові економісти значно покращили свої прогнози стосовно основних макроекономічних показників України за підсумками 2023 року (у порівнянні з аналогічним прогнозом у березні). Про це під час Провідні неурядові економісти значно покращили свої прогнози стосовно основних макроекономічних показників України за підсумками 2023 року (у порівнянні з аналогічним прогнозом у березні). Про це під час презентації результатів опитування повідомила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Скільки грошей втрачає Україна від того, що біженці живуть за кордоном. Вітчизняна економіка Вітчизняна економіка щомісяця втрачає біля 2 мільярдів доларів через те, що мільйони українців стали біженцями та вимушені жити й працювати за кордоном.

Наскільки роботодавці готові до повернення військових. Понад 60% Понад 60% роботодавців ще ніколи не працювали з ветеранами, але починають готуватися до найму колишніх військових, покладають сподівання на програми менторства, очікують допомоги від держави й суспільства та високо цінують професійні навички військовослужбовців.

Розрив зарплатні між чоловіками та жінками. В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років — ще у 2015 році він складав 26%.

Безробітним в Україні підвищать розмір мінімальної допомоги. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги з безробіття. Зараз гроші отримує незначна кількість українців. Пропонується підняти розмір мінімальних виплат на час воєнного стану з 1000 до 1500 гривень.

У «Дію» повернули послугу зміни місця проживання. У додатку «Дія» знову доступна У додатку «Дія» знову доступна послуга зміни місця проживання. Але поки що вона доступна жінкам, дітям та чоловікам непризовного віку.

Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії. На березень 2022 року в росії На березень 2022 року в росії працювали 52 банки з іноземним капіталом. За півтора року повномасштабної війни проти України повністю вийшли з російського ринку лише 13 фінустанов. З великих гравців пішли Societe Generale, Home Credit і PPF. Згортають або призупинили бізнес Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley, Crédit Agricolе та інші.

Голова Raiffeisen Bank розповів, коли банк зможе покинути російський ринок.

🏬 Зміни в програмі єОселя. З 1 серпня набули чинності зміни до постанови Кабміну № 856, яка регулює доступне іпотечне кредитування громадян України. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть не тільки чотири пільгові категорії (військовослужбовці, медики, педагоги та науковці), а також ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Ставка кредиту для цих категорій громадян складає 7% річних. Всі подробиці в новій статті: 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.