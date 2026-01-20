0 800 307 555
День фінансів: зміна тарифів ПриватБанку для ФОП, вимоги МВФ, опорні Пункти незламності

199
У вівторок, 20 січня, йшлося про опорні Пункти незламності та ситуацію в енергетиці. Також у Київводоканалі повідомили, де найскладніша ситуація в столиці.
Ситуація в столиці
У зв’язку з ворожими обстрілами знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури столиці. Наразі водопостачання відсутнє тут.
Опорні Пункти незламності
Уряд України ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності з метою посилення підтримки громадян в умовах морозів, відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів та послаблення комендантської години.
ПриватБанк змінює тарифи
З 1 січня 2026 року ПриватБанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців. Як повідомила пресслужба банку, нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.
До речі, на українському фінансовому ринку готується до запуску новий інструмент для громадян — особові інвестиційні рахунки (ОІР). Його завдання просте й амбітне водночас: зробити інвестування в українські цінні папери звичним кроком для мільйонів людей, які досі обмежувалися депозитами чи купівлею валюти.

Як кожен українець може стати співвласником власної економіки

Ослаблення гривні триває
Національний банк України минулого тижня продовжив поступово послаблювати курс гривні на тлі зростання дисбалансів на валютному ринку та підвищеного попиту на іноземну валюту.
Автоматичне нарахування пенсій і соцвиплат
В Україні планують запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок і особистих звернень до державних установ. Проте точних термінів запровадження нових послуг немає.
Які будинки найбільш енергоефективні
Експерти проаналізували понад 10 тисяч житлових будинків, нанесених на мапу енергоефективності Києва за типами забудови та потенційними ознаками енергоефективності.
Мін’юст відкрив Єдиний державний реєстр
Міністерство юстиції України відновлює публічний доступ до відкритих даних Єдиного державного реєстру — щодо ФОПів, компаній та громадських формувань.
За матеріалами:
Finance.ua
