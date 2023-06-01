День фінансів: як у червні зміняться тарифи на комуналку, курс долара та пенсії — Finance.ua

День фінансів: як у червні зміняться тарифи на комуналку, курс долара та пенсії Сьогодні 17:50

Четвер, 1 червня. Перший день літа зустрічає змінами.

Що зміниться з 1 червня. У червні на українців У червні на українців чекають деякі зміни . Так, з 1 червня близько 600 тис. пенсіонерів отримають надбавку до пенсії; а тарифи на електричну енергію для населення збільшаться майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год.

Як пояснили в Мінсоцполітики, підвищення тарифу на електроенергію для населення призведе до збільшення кількості звернень за субсидіями. Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі нічого не треба буде робити, тому що субсидії для них підвищаться.

Окрім тарифів на світло, в Україні планують також збільшити тарифи на воду. Тож ми вирішили розібратись, як зміняться платіжки після всіх підвищень. Не забули й про тарифи на газ:

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