За особливі заслуги перед державою: влада розширила список осіб зі спеціальною пенсією — Finance.ua

За особливі заслуги перед державою: влада розширила список осіб зі спеціальною пенсією Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

За особливі заслуги перед державою: влада розширила список осіб зі спеціальною пенсією

Влада внесла правки до закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», які передбачають надання спеціальних виплат новим категоріям пенсіонерів. Проте дехто з них, навпаки, може втратити свої гроші.

Хто отримає спеціальну пенсію

Згідно з законом , соціальні привілеї та спеціальна пенсія встановлюються таким особам:

Героям України, які нагороджені орденом «Золота Зірка» з 19 лютого 2014 року;

які брали участь у бойових діях, які отримали державні нагороди під час незалежності України;

видатним спортсменам;

космонавтам, що були у космосі, та членам льотно-випробувальних екіпажів;

відзначеним почесним званням України «заслужений» або будь-яким орденом;

матері або батьку, які мають 5 і більше дітей (включно з усиновленими) та виховували їх до 6 років.

Нагадаємо, право на соціальні привілеї та «особливу» пенсію також мають люди, які мають статус борця за незалежність України, та особи, які зазнали політичних чи релігійних репресій з боку влади СРСР (1917 — 1991 роки).

Які виплати чекають на цих пенсіонерів

Пенсію за особливі заслуги перед Україною встановлюють у певному відсотку від дійсного прожиткового мінімуму. Тобто ситуація така:

борці за незалежність України — 200% від прожиткового мінімуму;

Герої України та матері (батьки), які мають п’ятьох і більше дітей — 35 — 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

видатні олімпійці, космонавти, ветерани війни, які після 1991 року нагороджені орденом «за мужність» — 23 — 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

усі інші - 23 — 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році планується перерахунок).

Кавалери ордену Леніна будуть позбавлені виплат від держави.

Довідка Finance.ua:

у квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень. Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень;

українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів. Ось що про це треба знати.



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Телеканал 24 За матеріалами:

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