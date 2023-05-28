Українці отримують менші пенсії через помилки у "трудовій" — Finance.ua

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Українці отримують менші пенсії через помилки у "трудовій"

Особисті фінанси
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Українці отримують менші пенсії через помилки у "трудовій"
Українці отримують менші пенсії через помилки у "трудовій"
Українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів.
Про те, через які помилки можна втратити частину пенсії, розповідають юристи.
Як зазначають фахівці, Пенсійний фонд України (ПФУ) має право відмовити у зарахуванні деяких періодів робочого стажу, якщо на сторінках трудової книжки будуть внесені відомості з порушенням норм Інструкції про порядок ведення трудових книжок.
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Так, людина може втратити частину стажу, якщо буде порушене наступне:
  • всі записані відомості у трудовій книжці мають вноситися після видання наказу (розпорядження), проте не пізніше тижневого терміну, тоді як в разі звільнення — у дату звільнення;
  • вся інформація має бути вказана арабськими цифрами (число та місяць двозначними). Як приклад, якщо працівника прийняли на роботу 5 січня 1993 року, то в його трудовій книжці має бути вказано «05.01.1993» і не інакше;
  • записи повинні виконуватися акуратно, ручкою кульковою чи з пером, чорнилом чорного, синього чи фіолетового кольорів, мають бути завірені печаткою запис про звільнення, дані про нагородження та заохочення.
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Юристи зауважують, що відмову Пенсійного фонду у зарахуванні певного часу у страховий стаж через неправильно заповнену трудову книжку можна оскаржити у суді та визнати такі дії незаконними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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