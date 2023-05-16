Де українці одержують пенсії: рейтинг банків — Finance.ua

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Де українці одержують пенсії: рейтинг банків

Особисті фінанси
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Де українці одержують пенсії: рейтинг банків
Де українці одержують пенсії: рейтинг банків
Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 55,0%. У цьому держбанку одержують гроші 4,572 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (35,0%, пенсії одержують 2,907 млн осіб).

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У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 326,4 тисячі осіб (3,9%). В інших банках отримують виплати 509,2 тисячі осіб (6,1%).
Де українці одержують пенсії: рейтинг банків
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-квітень 2023 року становила 173,0 млрд гривень, що на 23,1% більше, ніж у 2022 році (140,6 млрд гривень).
Де українці одержують пенсії: рейтинг банків

Довідка Finance.ua

  • в Україні група народних депутатів на чолі з керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією розробила законопроєкт про пенсійну реформу (№ 9212). У результаті на кожного працюючого відкриють особистий пенсійний рахунок, а гроші з цього рахунку можна буде отримувати зі звичайною пенсією після виходу на заслужений відпочинок;
  • в Україні зараз нараховується 11 мільйонів пенсіонерів на 13 мільйонів застрахованих осіб, що сплачують 22% ЄСВ, з якого 19% йде на погашення пенсій пенсіонерам.
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За матеріалами:
Finance.ua
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