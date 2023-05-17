Роз’яснення ПФУ: чи можна завдяки добровільним внескам підвищити розмір призначеної пенсії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роз’яснення ПФУ: чи можна завдяки добровільним внескам підвищити розмір призначеної пенсії

Особисті фінанси
37
Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір пенсії напряму залежить від тривалості набутого людиною страхового стажу та величини її заробітної плати, яку вона офіційно отримувала протягом своєї трудової діяльності.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Спрощений механізм добровільної участі громадян у системі пенсійного страхування дозволяє впливати на розмір пенсії, яка буде призначена людині у майбутньому, після досягнення пенсійного віку, оскільки, за нових умов, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які не отримують пенсію, тобто не є пенсіонерами.
Завдяки добровільним внескам можна підвищити розмір майбутньої пенсії. Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески -- це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих — збільшена заробітна плата.
Отже, якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї. Натомість збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна, за допомогою благодійних пожертв. У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30% - як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Меценатські пенсії: що це та як отримати

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.