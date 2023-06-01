Квитки на приміські поїзди столиці тепер можна купити в терміналах — Finance.ua

Квитки на приміські поїзди столиці тепер можна купити в терміналах Сьогодні 11:17 — Особисті фінанси

Квитки на приміські поїзди столиці тепер можна купити в терміналах

У Києві та Київській області встановили термінали для купівлі квитків на приміські поїзди. Про нововведення розповіли в компанії «Укрзалізниця».

За даними перевізника, термінали для купівлі квитків на приміські електрички встановили на дев’яти станціях.

Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці:

на Приміському вокзалі станції Київ-Пас.;

на Північній платформі;

та на станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе.

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При цьому розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку або будь-якими засобами з NFC-модулем.

Валідація квитків відбувається стандартним чином — скануванням на турнікетних комплексах та предʼявленням квитка контролеру в поїзді, додали в УЗ.

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