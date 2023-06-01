Квитки на приміські поїзди столиці тепер можна купити в терміналах — Finance.ua

Квитки на приміські поїзди столиці тепер можна купити в терміналах
У Києві та Київській області встановили термінали для купівлі квитків на приміські поїзди. Про нововведення розповіли в компанії «Укрзалізниця».
За даними перевізника, термінали для купівлі квитків на приміські електрички встановили на дев’яти станціях.
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Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці:
- на Приміському вокзалі станції Київ-Пас.;
- на Північній платформі;
- та на станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе.
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При цьому розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку або будь-якими засобами з NFC-модулем.
Валідація квитків відбувається стандартним чином — скануванням на турнікетних комплексах та предʼявленням квитка контролеру в поїзді, додали в УЗ.
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