"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси — Finance.ua

"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси
«Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023 з 10 червня, повідомляє Одеська міська рада.
«У новому графіку залізничники передбачили новий поїзд № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси», — йдеться в повідомленні Одеської міськради в телеграм-каналі в суботу.
Крім цього, таким поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:
№ 105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дасть змогу сумчанам добиратися до приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
№ 53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально згідно з новим графіком зможе курсувати до та із Запоріжжя.
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