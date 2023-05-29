"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси — Finance.ua

"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси Сьогодні 17:13 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023 з 10 червня, повідомляє Одеська міська рада

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«У новому графіку залізничники передбачили новий поїзд № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси», — йдеться в повідомленні Одеської міськради в телеграм-каналі в суботу.

Крім цього, таким поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

№ 105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дасть змогу сумчанам добиратися до приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№ 53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально згідно з новим графіком зможе курсувати до та із Запоріжжя.

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