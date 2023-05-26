"Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку — Finance.ua
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"Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку

Казна та Політика
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"Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку
"Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку
«Укрзалізниця» заявила, що отримає 25 млн дол від Світового банку — для реалізації цього гранту компанія розпочинає співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів — ЮНОПС.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень.
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Співпраця передбачає закупівлю обладнання, збільшення парку фітингових платформ та організацію процесів за найкращими світовими стандартами.
Очікувані результати:
  • відновлення критично важливих об'єктів залізничної інфраструктури;
  • розширення спроможності УЗ забезпечувати перевезення контейнерних вантажів, у тому числі гумдопомоги та експорту продукції сільського господарства.
«Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році», — заявив член правління У З Антон Мішин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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