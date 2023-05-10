Україна отримає ще 350 мільйонів від Світового банку — Finance.ua

Україна отримає ще 350 мільйонів від Світового банку
Кабінет Міністрів залучить ще один грант у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення», — підкреслив Шмигаль.
Як зауважив прем'єр-міністр, кошти будуть залучені в межах проекту «Heal Ukraine», який Україна реалізовує разом із групою Світового банку.
Довідка Finance.ua:
- міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року. Світовий Банк надав Україні 1,22 млрд дол. США у вигляді кредитів:
- у Кабінеті Міністрів прогнозують, що сума збитків України від російського вторгнення, визначена Світовим банком, після звільнення тимчасово окупованої території подвоїться. Раніше Світовий банк оцінив збитки в щонайменше 411 мільярдів доларів.
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