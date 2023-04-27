Сума збитків України від війни після деокупації подвоїться — Finance.ua

Сума збитків України від війни після деокупації подвоїться
У Кабінеті Міністрів прогнозують, що сума збитків України від російського вторгнення, визначена Світовим банком, після звільнення тимчасово окупованої території подвоїться. Раніше Світовий банк оцінив збитки в щонайменше 411 мільярдів доларів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час двосторонньої конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі.
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«На жаль, росія нанесла колосальні руйнації. За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 млрд євро. Це велика сума, і я впевнений: після звільнення всієї території України ця сума подвоїться», — сказав Шмигаль.
Глава уряду додав, що влада вже має бачення того, як буде відбудовувати державу, та запросив італійські компанії долучатися до проєктів з відбудови.
Довідка Finance.ua:
- експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели комплексне дослідження та встановили суму збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією. Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона склала понад 106 мільярдів доларів, що за курсом НБУ наразі становить понад 3 трильйони грн;
- за підрахунками КШЕ, сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, складає $8,7 млрд;
- ще майже 1,9 трлн грн збитку за рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України;
- Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України внаслідок війни у понад 10 мільярдів доларів.
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