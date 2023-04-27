Сума збитків України від війни після деокупації подвоїться — Finance.ua

Сума збитків України від війни після деокупації подвоїться Сьогодні 12:06

Сума збитків України від війни після деокупації подвоїться

У Кабінеті Міністрів прогнозують, що сума збитків України від російського вторгнення, визначена Світовим банком, після звільнення тимчасово окупованої території подвоїться. Раніше Світовий банк оцінив збитки в щонайменше 411 мільярдів доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час двосторонньої конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі.

Читайте також Як бізнесу оцінити збитки, завдані агресією рф

«На жаль, росія нанесла колосальні руйнації. За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 млрд євро. Це велика сума, і я впевнений: після звільнення всієї території України ця сума подвоїться», — сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що влада вже має бачення того, як буде відбудовувати державу, та запросив італійські компанії долучатися до проєктів з відбудови.

Довідка Finance.ua:

експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели комплексне дослідження та встановили суму збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією. Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона склала понад 106 мільярдів доларів, що за курсом НБУ наразі становить понад 3 трильйони грн;

Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона склала понад 106 мільярдів доларів, що за курсом НБУ наразі становить понад 3 трильйони грн; за підрахунками КШЕ, сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, складає $8,7 млрд;

України за рік повномасштабної війни, складає $8,7 млрд; ще майже 1,9 трлн грн збитку за рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України;



України; Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України внаслідок війни у понад 10 мільярдів доларів.



Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.