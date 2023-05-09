Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка) — Finance.ua

Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка) Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка)

Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Фінансова підтримка від партнерів у рамках Проєкту Світового банку PEACE in Ukraine стала вирішальною у забезпеченні гуманітарних та соціальних видатків під час війни. Водночас для Мінфіну безперечним пріоритетом є відповідальне використання коштів донорів, оскільки довіра партнерів є нашим головним активом. Конструктивна співпраця з командами Світового Банку та USAID допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності уряду України щодо використання донорських коштів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міжнародні донори надали Україні:

Сполучені Штати — 11,7 млрд дол. США (гранти);

Світовий Банк — 1,22 млрд дол. США (кредити);

Велика Британія — 1 млрд дол. США (кредитні гарантії);

Італія — 200,5 млн дол. США (кредит);

Німеччина — 51,5 млн дол. США (гранти);

Іспанія — 50,1 млн дол. США (грант);

Фінляндія — 21,3 млн дол. США (грант);

Ірландія — 21,1 млн дол. США (грант);

Швейцарія — 10,3 млн дол. США (грант);

Бельгія — 3,1 млн дол. США (грант);

Литва — 3,2 млн дол. США (грант);

Ісландія — 1,6 млн дол. США (грант);

Данія 30,9 млн дол. США (кредитні гарантії).

Інфографіка: Мінфін

Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках проєкту, зокрема на фінансування:

пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);

допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);

житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);

допомоги при народженні дитини для 750 тис сімей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).

Інфографіка: Мінфін

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