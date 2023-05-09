Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка) — Finance.ua
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Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка)

Казна та Політика
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Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка)
Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда. Мінфін оновив рейтинг (інфографіка)
Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Фінансова підтримка від партнерів у рамках Проєкту Світового банку PEACE in Ukraine стала вирішальною у забезпеченні гуманітарних та соціальних видатків під час війни. Водночас для Мінфіну безперечним пріоритетом є відповідальне використання коштів донорів, оскільки довіра партнерів є нашим головним активом. Конструктивна співпраця з командами Світового Банку та USAID допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності уряду України щодо використання донорських коштів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міжнародні донори надали Україні:

  • Сполучені Штати — 11,7 млрд дол. США (гранти);
  • Світовий Банк — 1,22 млрд дол. США (кредити);
  • Велика Британія — 1 млрд дол. США (кредитні гарантії);
  • Італія — 200,5 млн дол. США (кредит);
  • Німеччина — 51,5 млн дол. США (гранти);
  • Іспанія — 50,1 млн дол. США (грант);
  • Фінляндія — 21,3 млн дол. США (грант);
  • Ірландія — 21,1 млн дол. США (грант);
  • Швейцарія — 10,3 млн дол. США (грант);
  • Бельгія — 3,1 млн дол. США (грант);
  • Литва — 3,2 млн дол. США (грант);
  • Ісландія — 1,6 млн дол. США (грант);
  • Данія 30,9 млн дол. США (кредитні гарантії).
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках проєкту, зокрема на фінансування:
  • пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);
  • допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);
  • житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);
  • допомоги при народженні дитини для 750 тис сімей (8,9 млрд грн);
  • зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
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За матеріалами:
Finance.ua
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