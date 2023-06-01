З 1 червня на українців чекають зміни в роботі сервісних центрів МВС за чотирма напрямками — Finance.ua

З 1 червня на українців чекають зміни в роботі сервісних центрів МВС за чотирма напрямками Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

З 1 червня на українців чекають зміни в роботі сервісних центрів МВС за чотирма напрямками

З 1 червня у роботі сервісних центрів МВС відбудуться зміни за чотирма напрямками: мінімізація бюрократичних процедур, упровадження цифрових проєктів, безбар'єрність та поглиблення міжнародного співробітництва.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

«Ми визначили чотири базові вектори розвитку, кінцевий результат яких має чіткі індикатори вимірювання. Філософія системних змін полягає у формуванні цінностей і принципів роботи, незалежно від того, хто є керівником і суб'єктом владних повноважень. Таку модель розбудови й зміцнення інституцій ми закладаємо в основу формування державної політики та її реалізації», — сказав Драп’ятий.

За його словами, поліпшення роботи сервісних центрів МВС відбудеться шляхом продовження цифровізації, мінімізації бюрократичних процедур, надання вибору способу отримання послуги — онлайн або офлайн. Драп’ятий назвав наступні зміни:

Посилення безпеки дорожнього руху шляхом здійснення заходів щодо усунення, мінімізації джерел корупційних ризиків, пов’язаних із прийманням теоретичного та практичного іспитів для отримання права на керування транспортними засобами; комплексне вдосконалення засобів технічного контролю.

Упровадження цифрових проєктів — це наскрізний інструмент для викорінення корупційних ризиків, покращення якості послуг, формування довіри до державних органів.

Безбар'єрність — уже розпочато роботу з пристосування головних входів до будівель сервісних центрів МВС до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Поглиблення міжнародного співробітництва.

Заступник міністра висловив переконання, що реалізація цих чотирьох стратегічних напрямів розвитку є «цілком реальною» та потребує «збалансованого й комплексного підходу». Однак, це не є вичерпним переліком ініціатив, спрямованих на поліпшення роботи сервісних центів МВС, додав він.

УНН За матеріалами:

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