В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн — Finance.ua

В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн

В Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть «живі» гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.

Хто і як може отримати гроші на відпочинок

Як зазначили у відомстві, цього року діятиме принцип «гроші ходять за дитиною». Кошти надаватимуть одному з батьків чи особі, яка їх замінює. Йдеться про сім'ї з дітьми, які опинились складних життєвих умовах:

проживають на території деокупованій/яка перебуває у зоні активних бойових дій, на кордоні з росією;

малозабезпечені з дітьми, які є особами з інвалідністю, або діти із багатодітних родин.

Оформити виплати можна через мобільний застосунок держпослуг «Дія». Таким батькам надсилатимуть повідомлення про таке право у застосунку.

Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зараховування коштів у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей 6 — 18 років. Йдеться про суму у 14 тис. грн.

Гроші дозволяється використовувати на купівлю путівки на оздоровлення чи відпочинок у таборах карпатського регіону:

Львівська обл.;

Івано-Франківська обл.;

Закарпатська обл.;

Чернівецька обл.;

Тернопільска обл.

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