В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн — Finance.ua
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В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн

Особисті фінанси
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В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн
В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн
В Україні 2023 року родинам з дітьми замість відправлення дітей у табори надаватимуть «живі» гроші. На них батьки зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.
Про таку новацію розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Хто і як може отримати гроші на відпочинок

Як зазначили у відомстві, цього року діятиме принцип «гроші ходять за дитиною». Кошти надаватимуть одному з батьків чи особі, яка їх замінює. Йдеться про сім'ї з дітьми, які опинились складних життєвих умовах:
  • проживають на території деокупованій/яка перебуває у зоні активних бойових дій, на кордоні з росією;
  • малозабезпечені з дітьми, які є особами з інвалідністю, або діти із багатодітних родин.
Оформити виплати можна через мобільний застосунок держпослуг «Дія». Таким батькам надсилатимуть повідомлення про таке право у застосунку.

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Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зараховування коштів у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей 6 — 18 років. Йдеться про суму у 14 тис. грн.
В Україні родинам з дітьми дадуть гроші на відпочинок: як отримати 14 тис. грн
Гроші дозволяється використовувати на купівлю путівки на оздоровлення чи відпочинок у таборах карпатського регіону:
  • Львівська обл.;
  • Івано-Франківська обл.;
  • Закарпатська обл.;
  • Чернівецька обл.;
  • Тернопільска обл.
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За матеріалами:
Finance.ua
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