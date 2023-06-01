Як подорожчання електроенергії вплине на субсидії та пільги: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua
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Як подорожчання електроенергії вплине на субсидії та пільги: відповідь Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Як подорожчання електроенергії вплине на субсидії та пільги: відповідь Мінсоцполітики
Як подорожчання електроенергії вплине на субсидії та пільги: відповідь Мінсоцполітики
Підвищення тарифу на електроенергію для населення призведе до збільшення кількості звернень за субсидіями. Допомога покриватиме збільшену вартість.
Про це заявила заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в ефірі телемарафону.
«Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі нічого не треба буде робити, тому що субсидії підвищаться для них», — сказала вона.
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Як зазначила Марчак, якщо людина отримує пільгу у розмірі 25%, 50% чи 100%, то їх покриватимуть той самий відсоток.
За її словами, сьогодні 2,2 млн домогосподарств отримують субсидії і 1,3 млн отримують пільги.
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«Ми очікуємо, що у випадку зростання тарифів будуть нові звернення, і нові громадяни, які відчують, що їх доходів не вистачає, щоб покривати ЖКП, будуть звертатися», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год;
  • до кінця травня для українців, які використовують до 250 кВт-год на місяць, діяв тариф 1,44 грн/кВт-год, а українці, які використовують понад 250 кВт-год, платили 1,68 грн/кВт-год.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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