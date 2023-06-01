Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit — Finance.ua
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Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit

Нерухомість
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Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit
Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit
Під час Invest Talk Summit, організованого сайтом «Мінфін» за підтримки Finance.ua, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, як правильно інвестувати в житло та на що звернути увагу 2023 року.
Коротко переповідаємо її виступ. Повна версія доступна в записі Invest Talk Summit, який можна придбати за посиланням.
Для початку інвестор має обрати стратегію. За словами Вікторії Берещак, найдієвіші на сьогодні - перепродаж, фліпінг (прийшло до нас із США, де «flipping» — це тип інвестування в нерухомість, коли людина купує її не для особистого користування, проживання чи оренди, а для її подальшого швидкого перепродажу з отриманням прибутку. — Ред.), дохідні програми від девелоперів, оренда.

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Наступний крок — вивчення ринку. Потрібно розібратися з гравцями ринку: які правила гри, який попит і пропозиція є, які умови.
Далі - визначити своє місце, тобто обрати квартиру, житловий комплекс, його формат та концепцію.
Також потрібно побачити екосистему. «Існує ціннісна система взаємодії, в результаті якої утворюється угода між вами [інвесторами] та кінцевим споживачем. Тобто людиною, яка використовуватиме цей лот у майбутньому. Якщо ви хочете отримати найбільшу дохідність, вам потрібно завжди думати про того кінцевого споживача», — зазначила експертка.
Вікторія Берещак наголошує, що інвестиції в житлову нерухомість — це гра в довгу.

Що потрібно знати про ринок сьогодні

Понад 90% житлових комплексів, які будувалися до 24 лютого 2022 року, поновили будівництво. Утім, це інформація від самих забудовників. За словами Берещак, тільки 45% дійсно почали робити якісь рухи на своїх майданчиках. І з цих 45% прийнятні темпи будівництва мають 25%.

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Після 24 лютого 2022 року понад 150 ЖК стартували, що є хорошим сигналом. Понад 130 ЖК завершили будівництво хоча б однієї черги. 19% з них — Київ та область, 18% - Львівський регіон, 25% - Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області разом.
Середня вартість квадратного метра у річному вимірі змінилася:
Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit
«Ціни на нерухомість не будуть падати. Якщо хтось вас запевняє у зворотному, значить ця людина не знає, як працює ринок, і не розуміє, що відбувається із собівартістю будівництва», — наголошує Берещак.

Чому можна заробити

Насамперед є відкладений попит на нерухомість. У сегменті комфорт плюс — 53%, у бізнес-класі - 38%. І велика частина з цієї вибірки готова купувати нерухомість навіть до завершення війни.
Другий момент — ліквідні формати та продукти продовжують розвиватися і капіталізуватися.
І найголовніше, що розширилася лінійка інвестиційних пропозицій.

Чому можна втратити гроші

Ринкові ризики надзвичайно високі. Це пов’язано з фінансовою моделлю багатьох компаній, які створюють видимість будівництва, а не будують.
Економічні ризики також грають свою роль — це загальний стан економіки країни, падіння реальних доходів населення, макроекономічні чинники.
І психологічні ризики — це депресивність покупця, емоційні відкати та нестабільність, з якими ми маємо справу сьогодні.

Які стратегії можна пробувати сьогодні

  • Інвестиції в недобудований і перевірений ліквід;
  • Інвестиції в котлован і ліквід від перевіреного гравця;
  • Інвестиції у вторинку з метою перепродажу;
  • Інвестиції з метою оренди;
  • Інвестиції в апарт-готелі;
  • Інвестиції в комерцію;
  • Інвестиції в інші види нерухомості в ЖК;
  • Інвестиції з фліпінг-стратегією.
За матеріалами:
Finance.ua
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