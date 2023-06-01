Аналітики підрахували, у скільки росії обійшовся ракетний терор у травні — Finance.ua

Аналітики підрахували, у скільки росії обійшовся ракетний терор у травні Сьогодні 11:35

Аналітики підрахували, у скільки росії обійшовся ракетний терор у травні

У травні росія випустила по території України більше 500 ракет і дронів-камікадзе загальною вартістю близько 1,7 мільярда доларів. Майже 90% цих ракет і БПЛА були перехоплені українською ППО. Такі підрахунки зробили журналісти видання Kyiv Post.

На основі офіційних зведень українського Генштабу, видання підрахувало, що за місяць агресор випустив по Україні 401 дрон-камікадзе типу Shahed-136, з яких силами ППО були перехоплені 362, або більше 90%.

Вартість одного такого дрона становить близько 20 000 доларів, тому їх застосування коштувало росії не менше 8 млн доларів, якщо враховувати тільки вартість самих апаратів і не брати до уваги інші неминучі супутні витрати.

Також росія застосувала проти України кілька видів ракет повітряного, морського і наземного базування:

ракети Х-101−555 — 114 запущено, 106 збито (93%), оціночна вартість становить 1,48 млрд доларів.

ракети" Калібр «- 29 запущено, 26 знищено (90%); 155 млн дол.

ракети «Кинджал» — 7 запущено; 7 знищено (100%); 28 млн дол.

ракети" Іскандер «і С-400 — 16 випущено; 16 знищено (100%), 48 млн дол.

ракети Х-22 — 5 випущено; 5 знищено (100%); 5 млн дол.

ракети С-300 — 12 випущено; 5 знищено (40%); 5 млн дол.

інші некеровані ракети — 7 випущено; 7 знищено (100%); невідома вартість.

Видання зазначає, що наймасовіші атаки «Шахедів» були 27/28 травня, коли ворог запустив по Україні 54 безпілотники, з яких ППО збила 96,3%. Найінтенсивніші комбіновані атаки (ракет і дронів) були 28/29 травня, коли ворог випустив сукупно 86 ракет і безпілотників, з яких 89,5% були знищені.

УНІАН За матеріалами:

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