Де в Україні будують найбільше: ТОП-5 областей з введення нового житла в експлуатацію — Finance.ua

Де в Україні будують найбільше: ТОП-5 областей з введення нового житла в експлуатацію Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Де в Україні будують найбільше: ТОП-5 областей з введення нового житла в експлуатацію

Днями Державна служба статистики України опублікувала звіт про введене в експлуатацію житло за перший квартал 2023 року. Згідно з даними Держастату, в Києві вже здано в експлуатацію 172,816 м² житла, що на 36% менше, ніж за перший квартал минулого року, але більше ніж було введено в перших кварталах 2020-го і 2021-го. У 2020 році за аналогічний період в столиці було введено в експлуатацію 88,205 м², у 2021 році - 145,062 м², а у 2022 — 269,338 м².

Про це пише Лун.

А що в інших областях?

У Львській області ввели 170,365 м², що на 34% більше ніж в першому кварталі минулого року, але менше ніж вводили в 2018—2021 за цей період.

В Одеській області в першому кварталі ввели на 20% менше ніж минулого року.

Високі темпи взяла Вінницька область, там за даними ДССУ всього за перший квартал вже ввели 342,376 м², це 85% від того що ввели за весь минулий рік і трохи більше ніж за весь 2020-й.

Позитивна динаміка і в Дніпропетровській області: за перший квартал ввели хоч і менше, ніж вводили до повномаштабного вторгнення, проте вже майже половину від того, що ввели за весь минулий рік.

А от в Сумській області ввели вже 60% від зданого за минулий рік, і це більше ніж вводили в перших кварталах до повномашстабного вторгнення.

ТОП-5 областей з введення в експлуатацію, згідно з даними Держстату

Вінницька область — 342,376 м² Київська область та Київ - 299,838 м² Львівська область — 170,365 м² Івано-Франківська область - 135,404 м² Закарпатська область — 98,896 м²

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Враховуючи сезонність будівельних робіт, найбільший сплеск очікується у другому та третьому кварталі року, але все залежить в першу чергу від активності бойових дій та кількості обстрілів.

«Високі обʼєми введення в експлуатацію зокрема повʼязані з тим, що завершують будинки, розпочаті ще до війни. Незважаючи на позитивну динаміку можна очікувати дефіцит нового житла в майбутньому. Нові комплекси і нові черги запускаються, але це відчутно менше за довоєнні темпи» — коментує Денис Суділковский, маркетинг директор ЛУН.

Нагадаємо, ЛУН обʼєднав первинку і вторинку на спільному маркетплейсі та запустив статистику , де в реальному часі кожен охочий може перевірити стан ринку нерухомості.

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