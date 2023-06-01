Що зміниться в Україні з 1 червня — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 червня Сьогодні 08:00

Що зміниться в Україні з 1 червня

У червні на українців чекають деякі зміни.

Індексація пенсій

В Україні проведено щорічну індексацію пенсій. Програма охопила 10 мільйонів людей. А з 1 червня близько 600 тис. пенсіонерів отримають надбавку до пенсії. Індексація стосуватиметься громадян, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або тих, у кого від попереднього перерахунку або призначення пенсії пройшло не менше двох років.

Розмір підвищення виплат індивідуальний і залежить від робочого стажу і зарплати.

Тарифи на воду

З 1 червня в Україні зростуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення — у середньому за ліцензіатами НКРЕКП рівень зростання становитиме близько 30%. Про це йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). на офіційний запит.

«Цього року (орієнтовно з 01 червня) НКРЕКП планує наблизити тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, а й необхідністю з економічної та технічної точки зору», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вплине на кінцеву плату споживачів.

Тарифи на газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для більшості обленерго, це рішення стане основою для перегляду тарифів для населення. У червні складуть 7,96 гривень за кубометр з ПДВ. Така ціна встановлена тарифним планом Нафтогазу, який діє до 1 травня 2024 року.

Газопостачальні компанії оприлюднили свої річні цінові пропозиції на природний газ у червні 2023 року. Про це повідомляє Газ. Правда «Вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — сказано в повідомленні. Найнижчі ціни залишаються у постачальника «Еру людям» — 7,7 грн/куб. м.

Зазначається, що у 7 постачальників ціна нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.

Тарифи на електроенергію

Кабінет міністрів на своєму засіданні підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год.

Наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень — якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.

Проте, на пропозицію Міністерства енергетики, уряд з 1 червня ввів єдиний тариф на електрику у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.

Укрзалізниця: нові рейси

«Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023 з 10 червня, повідомляє Одеська міська рада.

У червні запустять поїзд № 40/39 Запоріжжя-Солотвино. Рейс прямуватиме через Запоріжжя та Дніпро до популярних карпатських курортів — Стрий, Сколе, Свалява, Мукачево, Славське, Солотвино.

З 10 червня відновить роботу швидкісний потяг Київ-Дніпро-Запоріжжя, який після початку повномасштабної війни прибрали з маршруту.

Літо: де і як можна відпочивати в Україні

Державне агентство розвитку туризму перед початком літнього сезону нагадало правила безпеки під час мандрівок країною. Збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів по маршруту вашої подорожі. А також впевнитися, що туроператори та екскурсоводи, послугами яких ви користуєтесь сформували свої маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ. Ми підготували список, що де можна і що заборонено в різних областях.

Уряд починає реалізацію нового проекту у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Запроваджуємо принцип „гроші ходять за дитиною“. Тобто, дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини. У свою чергу діти та їхні родини зможуть обирати, де їм відпочивати», — відзначив очільник уряду.

Нововведення Укрпошти

У червні 2023 одна з послуг національного поштового оператора України стане дешевшою . Тарифи на відправку посилок у США подешевшають на 8%. Не потрібно буде йти до відділення, щоб замовити марки, конверти. Укрпошта з 1 червня запускає продаж поштової продукції онлайн.

з 1 червня Укрпошта розширює функціонал сайту. Замовити марки, конверти та інші послуги онлайн, сплатити за них карткою або по безготівковому рахунку з 1 червня матимуть можливість всі користувачі, включаючи ФОП та компанії. Отримати замовлення можна буде у найближчому відділенні «Укрпошти».

Також компанія анонсувала зменшення тарифів на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки. Знижки стануть доступні з 1 червня.

Робота сервісних центрів МВС

З 1 червня у роботі сервісних центрів МВС відбудуться зміни за чотирма напрямками: мінімізація бюрократичних процедур, упровадження цифрових проєктів, безбар'єрність та поглиблення міжнародного співробітництва. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий,

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