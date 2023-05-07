Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня

201
Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня
Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня
З 1 червня в Україні зростуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення — у середньому за ліцензіатами НКРЕКП рівень зростання становитиме близько 30%.
Про це йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). на офіційний запит.
«Цього року (орієнтовно з 01 червня) НКРЕКП планує наблизити тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, а й необхідністю з економічної та технічної точки зору», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вплине на кінцеву плату споживачів.
Але розмір тарифів водоканалів залежить від особливостей надання послуг та обсягів споживання, кількості споживачів, які користуються послугами за одним договором (абонентським рахунком). А це означає, що суми можуть відрізнятись між різними водоканалами.
За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.