Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня — Finance.ua

Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня Сьогодні 12:42

Нові тарифи на воду обіцяють уже з 1 червня

З 1 червня в Україні зростуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення — у середньому за ліцензіатами НКРЕКП рівень зростання становитиме близько 30%.

Про це йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). на офіційний запит

«Цього року (орієнтовно з 01 червня) НКРЕКП планує наблизити тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, а й необхідністю з економічної та технічної точки зору», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вплине на кінцеву плату споживачів.

Але розмір тарифів водоканалів залежить від особливостей надання послуг та обсягів споживання, кількості споживачів, які користуються послугами за одним договором (абонентським рахунком). А це означає, що суми можуть відрізнятись між різними водоканалами.

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