Тариф на газ у червні: постачальники оприлюднили ціни для населення — Finance.ua
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Тариф на газ у червні: постачальники оприлюднили ціни для населення

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Тариф на газ у червні: постачальники оприлюднили ціни для населення
Тариф на газ у червні: постачальники оприлюднили ціни для населення
Газопостачальні компанії оприлюднили свої річні цінові пропозиції на природний газ у червні 2023 року.
Про це повідомляє ГазПравда.
«Вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що у 7 постачальників ціна нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.
«Переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії „Нафтогаз України“. Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр», — додали в ГазПравді.
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Найнижчі ціни залишаються у постачальника «Еру Людям» — 7,7 грн/куб. м.
Компанія «Ритейл Сервіс» (ТМ «СвітлоГаз») продає клієнтам ресурс по 9,99 грн/куб. м — це найвища ціна в Україні для побутових споживачів.
Інфографіка: ГазПравда
Інфографіка: ГазПравда

Довідка Finance.ua:

  • 30 квітня закінчився термін дії попередніх довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам;
  • вже 1 травня газопостачальні компанії продовжили свої річні тарифні пропозиції на наступні 12 місяців — до 1 травня 2024 року включно. Вартість палива при цьому не змінилася.
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За матеріалами:
Finance.ua
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