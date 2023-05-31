Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу — Finance.ua

Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу Сьогодні 04:24 — Енергетика

Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу

«Нафтогаз України» закупив 400 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці

«Прозорий ринок газу всередині країни — це мотивація для приватних компаній збільшувати власний видобуток. Саме тому Група Нафтогаз майже щодня виходить на біржу, купуючи різні обсяги палива, від сотні тисяч „кубів“ до мільйонів. З 26 квітня ми вже закупили близько 400 млн кубометрів українського газу», — сказав Чернишов.

Він зазначив, що торги відбуваються на майданчику Української енергетичної біржі, і Нафтогаз готовий купувати газ із точками поставки як у підземних газових сховищах, так і на віртуальній торговій точці (ВТТ).

«Наша мета на опалювальний сезон 2023/24 — відмовитися від імпорту газу, і пройти зиму на власних енергоносіях. Для цього потрібно створити необхідні резерви палива. Більшу частину — до 13,5 млрд — має забезпечити „Укргазвидобування“. Решту очікуємо від приватників», — наголосив Чернишов.

Очільник «Нафтогазу» додав, що в умовах війни експорт газу власного видобутку з України заборонений. Це «непопулярне, але виправдане рішення».

«Спочатку ми маємо бути впевнені у тому, що накопичили достатньо газу для власних потреб. Але за дієвого ринку, приватним видобувникам не має бути важливим, є експорт чи ні. Вони можуть бути впевнені у тому, що продадуть свій ресурс всередині країни за конкурентними цінами», — резюмував Чернишов.

Читайте також Без імпортного газу та зростання тарифів: голова Нафтогазу розповів про підготовку до наступної зими

У квітні НАК «Нафтогаз України» заявила, що здійснюватиме закупівлі природного газу на УЕБ. У межах біржових торгів на закупівлю природного газу компанія готова купувати природний газ із точками поставки як у ПСГ, так і на ВТТ з постачанням впродовж поточного (BOM) та наступного (MAH) місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.