Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу — Finance.ua
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Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу

Енергетика
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Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу
Нафтогаз закупив на біржі 400 мільйонів кубометрів українського газу
«Нафтогаз України» закупив 400 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі (УЕБ).
Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Фейсбуці.
«Прозорий ринок газу всередині країни — це мотивація для приватних компаній збільшувати власний видобуток. Саме тому Група Нафтогаз майже щодня виходить на біржу, купуючи різні обсяги палива, від сотні тисяч „кубів“ до мільйонів. З 26 квітня ми вже закупили близько 400 млн кубометрів українського газу», — сказав Чернишов.
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Він зазначив, що торги відбуваються на майданчику Української енергетичної біржі, і Нафтогаз готовий купувати газ із точками поставки як у підземних газових сховищах, так і на віртуальній торговій точці (ВТТ).
«Наша мета на опалювальний сезон 2023/24 — відмовитися від імпорту газу, і пройти зиму на власних енергоносіях. Для цього потрібно створити необхідні резерви палива. Більшу частину — до 13,5 млрд — має забезпечити „Укргазвидобування“. Решту очікуємо від приватників», — наголосив Чернишов.
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Очільник «Нафтогазу» додав, що в умовах війни експорт газу власного видобутку з України заборонений. Це «непопулярне, але виправдане рішення».
«Спочатку ми маємо бути впевнені у тому, що накопичили достатньо газу для власних потреб. Але за дієвого ринку, приватним видобувникам не має бути важливим, є експорт чи ні. Вони можуть бути впевнені у тому, що продадуть свій ресурс всередині країни за конкурентними цінами», — резюмував Чернишов.
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У квітні НАК «Нафтогаз України» заявила, що здійснюватиме закупівлі природного газу на УЕБ. У межах біржових торгів на закупівлю природного газу компанія готова купувати природний газ із точками поставки як у ПСГ, так і на ВТТ з постачанням впродовж поточного (BOM) та наступного (MAH) місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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