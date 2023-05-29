Без імпортного газу та зростання тарифів: голова Нафтогазу розповів про підготовку до наступної зими — Finance.ua
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Без імпортного газу та зростання тарифів: голова Нафтогазу розповів про підготовку до наступної зими

Енергетика
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Без імпортного газу та зростання тарифів: голова Нафтогазу розповів про підготовку до наступної зими
Без імпортного газу та зростання тарифів: голова Нафтогазу розповів про підготовку до наступної зими
Цього року газу українського видобутку буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023/2024 без імпорту, але існують воєнні ризики. Також не заплановано підвищення тарифів для побутових споживачів.
Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
«У 2023 році плануємо видобути 13,5 млрд куб. м газу. Також є певні очікування від приватних видобувачів. Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023/2024 без імпорту», — зазначив голова держкомпанії.
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Водночас він вказав на воєнні ризики. Тому «Нафтогаз» долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. У разі нестачі палива можна буде оперативно замовити потрібні обсяги.
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«Але, повторюю, це тільки фактор війни. А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал», — зазначив Чернишов.
Він також додав, що з 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року ціна на газ для побутових клієнтів залишиться незмінною — 7,96 грн за куб. м. Це рішення ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

Довідка Finance.ua:

  • Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації;
  • Кабінет Міністрів затвердив план підготовки та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступного опалювального сезону;
  • на засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, що до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах повинно бути понад 14 млрд кубометрів газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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