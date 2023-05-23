Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах — Finance.ua

Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах
На засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, що до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах повинно бути понад 14 млрд кубометрів газу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання штабу.
Шмигаль наголосив, що Україна прагне мінімізувати імпорт газу за рахунок збільшенню власного видобутку.
Також на засіданні обговорили ситуацію в електроенергетиці. У ході підготовки до опалювального сезону планується збільшити можливості експорту та імпорту електроенергії з ЄС.
Щодо генерації, з присутніми енергетичними підприємствами був погоджений план відновлення 1710 МВт генеруючих потужностей до початку наступного опалювального сезону.
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Триває і робота щодо захисту енергетичних мереж: на засіданні було запропоновано заходи децентралізації енергомережі, зокрема, щодо залучення громад до розбудови розосередженої генерації.
Нагадаємо, Україна готується до наступного опалювального сезону з розумінням того, що агресор продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступної зими.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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