Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах — Finance.ua
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Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах

Енергетика
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Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах
Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах
На засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, що до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах повинно бути понад 14 млрд кубометрів газу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання штабу.
Шмигаль наголосив, що Україна прагне мінімізувати імпорт газу за рахунок збільшенню власного видобутку.
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Також на засіданні обговорили ситуацію в електроенергетиці. У ході підготовки до опалювального сезону планується збільшити можливості експорту та імпорту електроенергії з ЄС.
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Щодо генерації, з присутніми енергетичними підприємствами був погоджений план відновлення 1710 МВт генеруючих потужностей до початку наступного опалювального сезону.
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Триває і робота щодо захисту енергетичних мереж: на засіданні було запропоновано заходи децентралізації енергомережі, зокрема, щодо залучення громад до розбудови розосередженої генерації.
Нагадаємо, Україна готується до наступного опалювального сезону з розумінням того, що агресор продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступної зими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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