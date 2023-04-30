Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до травня 2024 року — Finance.ua
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Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до травня 2024 року

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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований», що складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ) ще на рік — до 1 травня 2024 року.
Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».
«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
У компанії зазначили, що безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.
Додається, що 26 квітня 2023 року НАК «Нафтогаз України» вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.
Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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