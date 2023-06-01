Фінська авіакомпанія дає знижку 95% на квитки для українців — Finance.ua
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Фінська авіакомпанія дає знижку 95% на квитки для українців

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Фінська авіакомпанія дає знижку 95% на квитки для українців
Фінська авіакомпанія дає знижку 95% на квитки для українців
Фінська авіакомпанія Finnair пропонує знижку 95% для українців на авіаквитки до Гельсінкі при польоті до 30 вересня 2023 року з п’яти міст Європи.
Про це повідомляє avianews.com.
Знижка поширюється на тариф, але не діє на збори аеропорту.
Яких подорожей це стосується? Придбати квитки за зниженою ціною можна тільки в один бік в Гельсінкі з аеропортів:
  • Кракова,
  • Варшави,
  • Гданська,
  • Будапешта,
  • Праги.
Винятком є рейс Варшава-Гельсінкі AY1144 — на нього знижка не діє.

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Авіаквитки на рейси Finnair за зниженою ціною можна купити на сайті авіакомпанії за промокодом UKRAINE95.
Квиток необхідно шукати лише в один бік — якщо вибрати квитки в обидві сторони, знижка не діятиме.
Ціна. Стандартна ціна перельоту з Кракова в Гельсінкі на 20 липня становить 1027 злотих за тарифом Economy Classic. Він включає 8 кг ручної поклажі та багаж до 23 кг.
Якщо використати промокод, то ціна квитка знижується до 102 злотих.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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