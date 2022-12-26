День фінансів: як працює Power Banking, новий пакет санкцій, прибутки банків — Finance.ua

День фінансів: як працює Power Banking, новий пакет санкцій, прибутки банків Сьогодні 17:50

В понеділок, 26 грудня стало відомо, яким буде долар на Новий рік і після та про прибутки банків.

Курс долара. У період новорічних свят курс доларав Україні може ненадовго «підскочити». Коливання курсу прогнозує директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, відзначаючи, що вони будуть У період новорічних свят курс доларав Україні може ненадовго «підскочити». Коливання курсу прогнозує директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, відзначаючи, що вони будуть короткочасними , і в цілому долар залишиться в діапазоні 40-41 грн/дол.

Прибутки банків. Як Опендатабот, за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн. Як повідомляє Опендатабот, за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн.

Також банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року.

До речі, Україна посіла третє місце у світовому рейтингу країн із впровадження криптовалюти, поступившись лише В’єтнаму та Філіппінам і обігнавши Індію та США, які посіли відповідно 4-е та 5-е місця. Ми підготували матеріал про стан крипторинку у цьому році:

Витрати на релокацію. Малі та середні підприємства (МСП) в Україні, яким через російське повномасштабне вторгнення довелось переїздити в інші області, мають змогу Малі та середні підприємства (МСП) в Україні, яким через російське повномасштабне вторгнення довелось переїздити в інші області, мають змогу отримати відшкодування витрат, які вони понесли в ході релокації.

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