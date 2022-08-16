День фінансів: вклади українців в банках, зовнішня допомога на серпень, ринок оренди житла — Finance.ua

День фінансів: вклади українців в банках, зовнішня допомога на серпень, ринок оренди житла Вчора 17:50

Вівторок, 16 серпня. У Мінфіні розповіли, куди варто вкладати гроші українцям під час війни та змінили оцінку зовнішньої допомоги на серпень.

Зовнішня допомога Україні. У Мінфіні У Мінфіні змінили оцінку зовнішньої допомоги на серпень. Україна потребує зовнішньої допомоги у розмірі $5 млрд щомісяця. За липень налічувалося $1,7 млрд, червень — $4,4 млрд, травень — $1,5 млрд, квітень — $1,7 млрд, березень — $3,4 млрд. У серпні очікується понад $5 млрд.

Куди варто вкладати гроші українцям під час війни. Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, українську гривню на сьогодні Якрозповів міністр фінансів Сергій Марченко, українську гривню на сьогодні треба вкладати у військові облігації. Це дозволить зберегти кошти під час війни та високої інфляції.

План тотального переходу торговців на безготівкові платежі. Кабінет Міністрів встановив Кабінет Міністрів встановив крайні терміни обладнання торгових точок засобами прийому безготівкових платежів. Графік переходу торговців на обов’язковий прийом безготівкових платежів розписано з 2023 до 2026 року.

Гривневі кошти українців у банках зростають. Банківський сектор у ІІ кварталі Банківський сектор у ІІ кварталі адаптовувався до роботи в умовах воєнного стану, зокрема завдяки підтримці НБУ. Гривневий кредитний портфель зростав завдяки корпоративному кредитуванню державними банками, переважно за підтримки державних програм.

Також НБУ повідомив, що у липні бізнес брав багато валютних кредитів. Хоча проблемних кредитів почало більшати вперше за тривалий час.

Ринок оренди квартир у Києві. Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 90% відносно періоду до 24 лютого.

Яку роботу найчастіше пропонують. Війна внесла корективи у структуру Війна внесла корективи у структуру ринку праці. Це стосується, зокрема, регіонального перерозподілу пропозицій роботи. На Київ, Львів та Дніпро припадає зараз найбільша кількість актуальних вакансій в Україні.

«Надрукувана» криптовалюта на $1,2 млрд. Хакер або група кіберзлочинців атакували криптовалютний проект Acala Network і незаконно «надрукували» віртуальну валюту в еквіваленті понад Хакер або група кіберзлочинців атакували криптовалютний проект Acala Network і незаконно «надрукували» віртуальну валюту в еквіваленті понад мільярд доларів. В результаті курс стейблкоїну AUSD впав на 99%.

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