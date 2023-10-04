День фінансів: вклад онлайн через Дію, термінові вакансії, перший день нової курсової політики НБУ — Finance.ua

День фінансів: вклад онлайн через Дію, термінові вакансії, перший день нової курсової політики НБУ Сьогодні 17:50

Середа, 4 жовтня, в оновленій версії застосунку Дія з’явилася нова послуга — отримання гарантованого відшкодування за вкладами в збанкрутілих банках. Розповідаємо, як скористатися послугою відшкодування за вкладами в збанкрутілих банках, та інші нюанси, які необхідно врахувати.

«Гривня не полетіла в космос». Після відмови від фіксованого курсу валюти «політ у космос» гривня не здійснила. Зростання попиту на ринку — очікуване явище. Природно, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. Про це Після відмови від фіксованого курсу валюти «політ у космос» гривня не здійснила. Зростання попиту на ринку — очікуване явище. Природно, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний

Що буде з курсом долара після нововведень НБУ. Національний банк України прогнозує, що на валютному ринку може відбутися погіршення курсових та інфляційних очікувань після переходу від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Проте регулятор слідкує за ситуацією і тримає її під контролем. Про це Національний банк України прогнозує, що на валютному ринку може відбутися погіршення курсових та інфляційних очікувань після переходу від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Проте регулятор слідкує за ситуацією і тримає її під контролем. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Золотовалютний резерв безпрецедентно високий. Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає , що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти.

Загальна сума збитків інфраструктурі України. На 1 вересня сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України, збільшилася на $700 млн — до $151,2 млрд. Про це На 1 вересня сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України, збільшилася на $700 млн — до $151,2 млрд. Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE).

Закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських. Закон передбачає Закон передбачає збереження грошового забезпечення та виплат службовцям цивільного захисту та поліцейським, які потрапили в полон, стали заручниками чи зникли безвісті за особливих обставин внаслідок збройної агресії рф.

Хто найчастіше потрапляє до Реєстру корупціонерів. Найчастіше в Україні Найчастіше в Україні потрапляють в Реєстр корупціонерів за порушення вимог фінансового контролю (зокрема через проблеми з деклараціями), через конфлікт інтересів та за хабарництво. За виявлені порушення корупціонерів, переважно, штрафують, натомість є й вироки із реальним строком за ґратами та з конфіскацією майна.

Вакансії, на які терміново шукають працівників. Work.ua попросив роботодавців поділитися Work.ua попросив роботодавців поділитися пропозиціями роботи, куди необхідно знайти нових працівників якнайшвидше. Зарплати в деяких вакансіях досягають від 40 до 75 тис. грн.

НБУ презентував пам’ятні монети захисницям України. З нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку відбулася презентація нових пам’ятних монет «Захисниці», присвячених українським жінкам, які стали на захист Батьківщини. 🏛️З нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку відбулася презентація нових пам’ятних монет «Захисниці», присвячених українським жінкам, які стали на захист Батьківщини. Презентував нові монети Голова Національного банку України Андрій Пишний.

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