День фінансів: вартість долара на 2023 рік, підвищення пенсій у жовтні, виїзд за кордон чоловіків-студентів — Finance.ua

День фінансів: вартість долара на 2023 рік, підвищення пенсій у жовтні, виїзд за кордон чоловіків-студентів Вчора 18:00

В четвер, 22 вересня, стало відомо, кому підвищать виплати пенсії в жовтні та який курс заклав бізнес на 2023 рік.

Вартість долара, що закладають на 2023 рік керівники компаній. За результатами дослідження, більшість компаній в Україні розраховують наступного року на позитивний За результатами дослідження, більшість компаній в Україні розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат . При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$.

А наш експерт Олексій Козирев в новому відео розповів, що відбувається з валютою:

Війна змусила зовсім іншими очима подивитись використання криптовалюти. І якщо в росії покупці Bitcoin та інших монет здебільшого намагалися обійти накладені обмеження та санкції, то в Україні за допомогою криптовалюти вирішувалися зовсім інші завдання. Ми зібрали для вас корисні поради -

У Конгресі США ухвалили законопроєкт про криптовалюту, щоб росіяни не ухилялися від санкцій. Ринок криптовалют відреагував падінням на підвищення ключової ставки ФРС.

У Пенсійному фонді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати у жовтні. З 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові З 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж.

Виїзд за кордон чоловіків-студентів. Через велику кількість підроблених документів дозвіл під час воєнного стану виїжджати чоловікам-студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, Через велику кількість підроблених документів дозвіл під час воєнного стану виїжджати чоловікам-студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, відмінили. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Проте раніше прикордонники випускали окрему категорію студентів.

Виплата допомоги по безробіттю. У ВР ухвалили законопроект № 6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, зокрема молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Одним із нововведень є те, що тепер строк виплати допомоги з безробіття буде У ВР ухвалили законопроект № 6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, зокрема молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Одним із нововведень є те, що тепер строк виплати допомоги з безробіття буде прив’язуватися до страхового стажу безробітного.

Топ-10 вакансій з максимальною зарплатою. У Державній службі зайнятості У Державній службі зайнятості назвали пропозиції щодо легального працевлаштування з високим рівнем оплати праці. Окремі роботодавці пропонують роботу із щомісячною зарплатою більше 100 тис. грн.

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