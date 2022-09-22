В Україні хочуть прив’язати термін виплати допомоги по безробіттю до страхового стажу — Finance.ua

В Україні хочуть прив’язати термін виплати допомоги по безробіттю до страхового стажу Вчора 15:00

У Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроект № 6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, зокрема молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

Одним із нововведень є те, що тепер термін виплати допомоги з безробіття буде прив’язуватися до страхового стажу безробітного, пише Суд.

Ухваленим законом визначено, що тривалість виплати допомоги з безробіття визначається залежно від страхового стажу:

до 3 років — 180 календарних днів;

від 3 до 6 років — 210 календарних днів;

від 12 до 18 років — 270 календарних днів;

від 18 до 24 років — 300 календарних днів.

І тільки якщо страховий стаж безробітного перевищує 30 років, він може отримати допомогу з безробіття протягом 360 днів.

Наразі загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», — 180 календарних днів.

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