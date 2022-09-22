Держслужба зайнятості назвала топ-10 вакансій з максимальною зарплатою — Finance.ua
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Держслужба зайнятості назвала топ-10 вакансій з максимальною зарплатою

Особисті фінанси
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Держслужба зайнятості назвала топ-10 вакансій з максимальною зарплатою
Держслужба зайнятості назвала топ-10 вакансій з максимальною зарплатою
У Державній службі зайнятості назвали пропозиції щодо легального працевлаштування з високим рівнем оплати праці. Окремі роботодавці пропонують роботу із щомісячною зарплатою більше 100 тис. грн.
Топ-10 актуальних вакансій з найбільшими зарплатами, які є в базі відомства:
  • 110 тис. грн — ТОВ «Мелланокс Технолоджіс Україна»: інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; фахівець з розроблення комп’ютерних програм; інженер-програміст (м. Київ);
  • 50-93 тис. грн — ДП «Дія»: інженери-програмісти (м. Київ);
  • 90 тис. грн — ТОВ «Юбіквіті Лабс Україна»: інженер-програміст (м. Київ);
  • 80 тис. грн — ФОП Онищак Р.В.: водій автотранспортних засобів (Львівська область);
  • 50 тис. грн — ФГ «Україна»: менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності (Вінницька обл.);
  • 50 тис. грн — ПП «Ай Енд Ю Груп Агро»: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (Кіровоградська обл.);
  • 50 тис. грн — ТОВ «Проф Логістікс»: водій автотранспортних засобів. (Дніпропетровська область);
  • 40 тис. грн — ТДВ «Глухівський Хлібокомбінат»: головний технолог (Сумська обл.);
  • 38 тис. грн — ТОВ «Траш»: керуючий магазином (Хмельницька обл.);
  • 38 тис. грн — ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»: гірник очисного забою (Дніпропетровська область).
У Держслужбі також зазначиили, що наразі українцям доступні 26 тисяч вакансій. Також всі актуальні вакансії можна переглянути на єдиному порталі вакансій, який підтримує всі мобільні пристрої.

Довідка Finance.ua:

  • експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua розглянув детально ринок праці у Києві, Львові та Дніпрі та з’ясував, яку роботу та зарплати пропонують у містах, які стали осередками працевлаштування під час війни;
  • до повномасштабної війни жителі західних населених пунктів скаржилися на нестачу вакансій. Часто виходом для них ставав пошук роботи за кордоном. Наразі ситуація значно краща. Яку роботу пропонують на Заході України — читайте тут.

Як знайти роботу, якщо вам за 40 років

За матеріалами:
Finance.ua
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