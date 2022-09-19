Робота на Заході України: кого шукають та які зарплати пропонують — Finance.ua

Робота на Заході України: кого шукають та які зарплати пропонують Вчора 12:08 — Особисті фінанси

Робота на Заході України: кого шукають та які зарплати пропонують

Повномасштабна війна негативно позначилася на ринку праці більшості регіонів України, проте на Заході країни ситуація з активністю роботодавців навіть покращилася. Річ у тім, що сюди переїхала велика кількість компаній. Та й багато фахівців у пошуках порівняно безпечного місця обрали саме цю частину країни.

До війни жителі західних населених пунктів скаржилися на нестачу вакансій. Часто виходом для них ставав пошук роботи за кордоном. Наразі ситуація значно краща. Станом на початок вересня 2022 року релокейт сюди здійснили більше 700 підприємств, 500 з них вже поновили роботу на новому місці. Сьогодні, за даними кадрового порталу grc.ua, на Західну Україну припадає 30% всіх актуальних вакансій.

Де найбільше вакансій

З великим відривом лідирує Львівська область. На цей регіон припадає 13,2%. Це не дивно, адже й до війни цей регіон знаходився на перших позиціях у Західній Україні.

область. На цей регіон припадає 13,2%. Це не дивно, адже й до війни цей регіон знаходився на перших позиціях у Західній Україні. Другу позицію з показником 4,3% займає Івано-Франківська область, третю — Закарпатська область (2,9%). Статистика, у цілому, не викликає подиву, адже це розвинені області з великими містами — обласними центрами. Наприклад, лише Львівська агломерація налічувала до війни близько 1,5 млн жителів. Найменше вакансій у Західній Україні припадає на Чернівецьку область — 1,3%.



Як впливають ВПО на конкуренцію на ринку? Попри те, що на Західну Україну переїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб, вони не спричинили значного росту конкуренції, адже, як уже було сказано вище, безліч нових підприємств нівелювали цей процес. У Львівській області цей показник складає 1,4 людини на місце, у Івано-Франківській — 1,2, у Закарпатській — 1,3. Навіть регіон з найбільшою конкуренцією, Волинська область, має показник конкуренції всього 2,1, що значно «приємніше», ніж у багатьох інших областях країни, де ця цифра місцями досягає 14 осіб на одне робоче місце.

Які зарплати пропонують роботодавці

На першій позиції, як і у топі активності, знаходиться Львівська область. Тут фахівці отримують у середньому 18 800 грн. Друге місце займає Закарпатська область — 16 600 грн. А ось Івано-Франківська область, яка відрізняється високою активністю ринку праці, поступилася місцем у трійці. Тут працівники отримують у середньому 14 400 грн. «Бронзу» відібрала Хмельницька область, де працівники заробляють 15 300 грн.

Що цікаво, Чернівецька область з найнижчим показником активності випередила багато регіонів у рейтингу середнього прибутку. Тут цей показник знаходиться на рівні 14 200 грн, тобто лише трохи нижче, ніж у Хмельницькій області, яка замкнула трійку лідерів. Чернівецька область обійшла, наприклад, Рівненську область (13 100 грн) та Тернопільську область (11 400 грн). Тернопільська область є аутсайдером у цьому рейтингу і поступається лідеру (Львівській області) орієнтовно на 40%.

Найпопулярніші професійні сфери

Розгляньмо, кого найчастіше шукають у різних областях Західної України. Відразу зазначимо, що сфера продажів є лідером майже скрізь.

П’ятірка лідерів у Львівській області:

продажі (23,6%);

робітничий персонал (9,5%);

будівництво, нерухомість (9,3%);

транспорт, логістика (8,5%);

адміністративний персонал (7,1%).

Відзначимо, що категорія «початок кар’єри, студенти» має тут низький попит. На ці вакансії припадає лише 7,1% актуальних вакансій. Майже в усіх інших регіонах цей показник значно вищий.

Івано-Франківська область:

продажі (44,2%);

початок кар’єри студенти (19,7%, майже втричі частіше, ніж у Львівській області);

медицина, фармацевтика (8,7%);

маркетинг, реклама, PR (4,8%);

транспорт, логістика (4,8%).

На науку та освіту припадає всього 0,3% вакансій. Проте така негативна ситуація склалася у всій Україна, адже освітня сфера переживає серйозну кризу, яка почалася 24 лютого.

Закарпатська область:

продажі (44,2%, майже половина!);

початок кар’єри студенти (19,7%);

медицина, фармацевтика (8,7%);

маркетинг, реклама, PR (4,8%);

транспорт, логістика (4,8%).

Варто звернути увагу на сферу медицини та фармацевтики, яка знаходиться на лідируючих позиціях. З початком війни у цьому сегменті стався колапс, адже багато фахівців виїхали з країни, багато з них пішли до лав ЗСУ. До того ж криза почалася ще раніше: пандемія «налякала» багатьох працівників і вони покинули небезпечну сферу. Сьогодні ж цей сегмент демонструє непогані показники.

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Хмельницька область:

продажі (30,9%);

початок кар’єри, студенти (18,3%);

виробництво, сільське господарство (10,8%);

транспорт, логістика (8%);

будівництво, нерухомість (5,1%).

Відзначимо активність сільськогосподарського ринку праці, який завжди демонстрував хороші показники у Хмельницькій області. Цей регіон знаний постачальник молочної продукції та цукрових буряків.

Волинська область:

продажі (40,5%);

початок кар’єри, студенти (23,3%);

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (7,6%);

адміністративний персонал (5,8%);

транспорт, логістика (5,8%).

А ось тут сільське господарство майже не затребуване: 0,6%. Зате великий попит мають «кабінетні» посади.

Тернопільська область:

продажі (39%);

початок кар’єри, студенти (22,1%);

транспорт, логістика (9,1%);

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (5,2%);

адміністративний персонал (5,2%).

Транспорт та логістика тут вкотре на високих позиціях. Звісно, вплинув переїзд багатьох компаній до західних регіонів, багато з яких налагодили транспорті перевезення.

Рівненська область:

продажі (41,2%);

початок кар’єри, студенти (21,3%);

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (9,2%);

транспорт, логістика (5,3%);

адміністративний персонал (3,8%).

Як бачимо, понад 60% вакансій припадає або на новачків, або на фахівців з продажу.

Чернівецька область:

продажі (41,5%);

медицина, фармацевтика (16%);

транспорт, логістика (10%);

початок кар’єри, студенти (8,5%);

адміністративний персонал (7,4%).

Медицина та фармацевтика «почуває» себе тут найкраще. Майже кожна шоста вакансія стосується саме цієї професійної сфери.

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