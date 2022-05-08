Скільки коштує орендувати житло на заході України — Finance.ua

За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф 7,7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. З півдня, сходу та півночі люди шукають прихисток, зокрема в західних областях України.
Через шалений попит ціни на оренду житла там в перші тижні військового стану зросли щонайменше вдвічі. Ріелтори розповіли, що відбувається з цінами на третій місяць війни.
Чернівці
У Чернівцях ситуація з орендою напружена, квартир практично немає, розповів місцевий ріелтор. У перший місяць повномасштабного вторгнення росії чоловік отримував більше сотні дзвінків на день від охочих орендувати житло. Нині ж, за його словами, запитів стало менше — близько двадцяти упродовж дня. Ціни на квартири вдвічі вищі, ніж були до 24 лютого.
«Якщо люди знаходять квартиру, яка по ціні лише в два рази піднялася, то вона забирається за секунду. Це вважається хорошою ціною. Просто є ціни мародерські, там, де ставлять в 5-6 разів більше, ніж були довоєнні. Це неправильно. Такі квартири десь там висять, хтось в рекламу їх кидає», — розповідає фахівець.
За даними ріелтора, у Чернівцях нині можна орендувати однокімнатну квартиру від 100 доларів на місяць, якщо вона ще з радянським ремонтом, до 500-600 доларів за житло з сучасним ремонтом у новобудові.
Час пошуку квартири тут залежить від удачі та наполегливості людини. Він радить просто дзвонити всім — і ріелторам, і просто за оголошеннями, і давати конкретний запит: на скільки кімнат потрібна квартира, на який бюджет розраховуєте тощо.
Ужгород
В Ужгороді, якщо до 24 лютого орендувати однокімнатну квартиру можна було за 300 доларів, то зараз така коштує 500, розповідає місцева ріелторка. За її словами, зараз ціни дещо стали меншими, ніж в перший місяць воєнного стану, але не повернулися до довоєнного рівня. У середньому нині оренда вища на 200-300 доларів.
«Є об’єкти, які до війни здавали за 200 доларів, а зараз — за 500. У новобудові може бути квартира за 1000 доларів. До війни її оренда була б, мабуть, доларів 500. Десь в половину ціни піднялися», — каже ріелторка.
Ціну формує й людський фактор, говорить Тетяна: оскільки тимчасово переміщені готові знімати житло за запропонованою вартістю, то і ціна лишається підвищена. Нині охочих орендувати житло в Ужгороді вдвічі більше, ніж запропонованих квартир.
«Якщо місяць тому люди цікавилися в основному орендою, то нині є й ті, хто готовий придбати житло в Ужгороді. Ціни і на продаж, за словами Тетяни, зросли. «Якщо, наприклад, ціна була 38 000 доларів за 2-кімнатну квартиру, то тепер — 43 000. Будинок був 250 тисяч доларів — став 280 тисяч. У новобудові, наприклад, була ціна за квадратний метр 1000 доларів, а стала 1200-1300», — зазначає експертка.
Львів
У Львові порівняно з довоєнним часом ціна оренди збільшена на 10-15%, тоді як у перші тижні війни була вдвічі більшою, каже місцевий ріелтор. Тоді, наприклад, оренда однокімнатної квартири могла вартувати 1000 доларів, а двокімнатної — 1500.
«До 24 лютого в день було 2-3 звернення, зараз — 6-10. Якщо до 24 лютого в новобудові — первинний фонд — оренда гарної квартири коштувала 400 доларів, зараз вона буде 500-550. Вторинна нерухомість — якісь „чешки“, „хрущовки“ чи старі будинки — там оренда була по 200-250 доларів, зараз — 300-350», — розповідає він.
Охочих продати житло у Львові в 5-6 разів більше, ніж придбати. Та, якщо в довоєнний час було 15-20 тисяч пропозицій продажу, то нині таких — 3-5 тисяч. Однак ринок купівлі-продажу неможливий до відкриття реєстру.
Івано-Франківськ
У Івано-Франківську ціни на оренду квартир почали зростати ще з листопада-грудня минулого року, говорить місцевий експерт. Пов’язано це було з тим, що багато авіакомпаній почали орендувати нерухомість для своїх працівників. Відтак ціни тоді зросли на 10-15% і становили у середньому 250-300 доларів за однокімнатну квартиру в центрі міста.
Та від початку повномасштабного вторгнення попит став шаленим. «Квартиру можна було здати за 600, 700, 800 доларів. Питання було не в ціні, а у відсутності квартир. Зараз середня ціна оренди однокімнатної квартири у Франківську — від 300 до 500-600 доларів. Якщо квартира з усіма меблями, технікою, пилососами, сушками, то до війни така коштувала 1000-1200 доларів в місяць. Зараз — 1500 доларів (якщо говоримо про недовгий період у 2-3 місяці). Якщо говоримо про оренду на пів року і довше, то ціни в принципі відсотків на 30 вищі, ніж до війни», — пояснює фахівець.
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