Що буде з цінами на житло в Україні: три сценарії — Finance.ua

Що буде з цінами на житло в Україні: три сценарії

Вчора 16:02 — Нерухомість

В Україні вже у травні може відновити роботу ринок нерухомості, проте через порушення механізму ціноутворення складно прогнозувати, що буде з цінами на житло в найближчому майбутньому.

Про це розповів експерт із нерухомості Михайло Артюхов.

Він нагадав, що в останні 15 років ціни на житло формувалися активністю забудовників та девелоперів, які й пояснювали потенційним покупцям, скільки коштуватиме та чи інша квартира. Ринок «вторинки» ж прив’язувався до вартості новобудов.

Читайте також Договір оренди житла у воєнний час: як знизити ризики

Втім, каже Артюхов, зараз попиту на новобудови як такого немає і, швидше за все, в 2022 році він уже не сформується, а ринком вторинного майна ніхто не займається.

«Наразі попит на новобудови вже відсутній і навряд чи сформується у 2022 році. Також ні забудовники, ні банки не будуть у поточному році витрачати бюджети на рекламу нерухомості, як це було до останнього часу. Частка новобудов у складі продажів житла за підсумками 2022 року року скоротиться з 60 до 20 відсотків на користь вторинного ринку, де ціноутворенням системно мало хто займається. У результаті спрогнозувати конкретний рівень цін на вторинному ринку дуже складно», — каже експерт.

Сценарії розвитку подій на ринку нерухомості

«У результаті спрогнозувати конкретний рівень цін на вторинному ринку дуже складно», — сказав він, але додав, що є три варіанти розвитку ситуації.

Згідно з оптимістичним сценарієм, квартири в будинках до 30 років подорожчають на 5-10%, але подешевшають на 5-10% у будинках, які старші 30 років.

сценарієм, квартири в будинках до 30 років подорожчають на 5-10%, але подешевшають на 5-10% у будинках, які старші 30 років. За реалістичного сценарію очікується падіння цін на житло на 5-10% у будинках до 30 років та на 15% у будинках старше 30 років.

сценарію очікується падіння цін на житло на 5-10% у будинках до 30 років та на 15% у будинках старше 30 років. А ось за песимістичного сценарію нерухомість у будинках до 30 років може просісти на 15%, а в будинках старше 30 років — на всі 20%.

Який саме з трьох сценаріїв розвитку ситуації на ринку нерухомості буде реалізований, залежить від таких факторів:

припинення військових дій на території країни;

наявність плану економічного розвитку;

запуск реального ринку іпотечного кредитування житла

Артюхов вважає, що найбільшою популярністю користуватимуться 2 та 3-кімнатні квартири, розташовані неподалік від станцій метро.

Довідка Finance.ua:

Раніше Кабінет Міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в більшості регіонів України. Однак із застереженнями, прийнятими в умовах воєнного стану. Більш детально про обмеження ми розповідали тут;

до речі, за даними порталу ЛУН, станом на початок травня в Україні відновили будівництво вже у 400 житлових комплексах. Якщо ви хочете перевірити, чи просувається будівництво в тому ЖК, в який ви вклали кошти, можете скористатися інтерактивною картою від «ЛУН»;

Інший експерт спрогнозував, що на багатьох українських забудовників незабаром очікують дефолти через подорожчання будівельних матеріалів, які до війни закуповувалися в росії та білорусі, і через здешевлення нерухомості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.