Що буде з цінами на житло в Україні: три сценарії — Finance.ua
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Що буде з цінами на житло в Україні: три сценарії

Вчора 16:02Нерухомість
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В Україні вже у травні може відновити роботу ринок нерухомості, проте через порушення механізму ціноутворення складно прогнозувати, що буде з цінами на житло в найближчому майбутньому.
Про це розповів експерт із нерухомості Михайло Артюхов.
Він нагадав, що в останні 15 років ціни на житло формувалися активністю забудовників та девелоперів, які й пояснювали потенційним покупцям, скільки коштуватиме та чи інша квартира. Ринок «вторинки» ж прив’язувався до вартості новобудов.
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Втім, каже Артюхов, зараз попиту на новобудови як такого немає і, швидше за все, в 2022 році він уже не сформується, а ринком вторинного майна ніхто не займається.
«Наразі попит на новобудови вже відсутній і навряд чи сформується у 2022 році. Також ні забудовники, ні банки не будуть у поточному році витрачати бюджети на рекламу нерухомості, як це було до останнього часу. Частка новобудов у складі продажів житла за підсумками 2022 року року скоротиться з 60 до 20 відсотків на користь вторинного ринку, де ціноутворенням системно мало хто займається. У результаті спрогнозувати конкретний рівень цін на вторинному ринку дуже складно», — каже експерт.

Сценарії розвитку подій на ринку нерухомості

«У результаті спрогнозувати конкретний рівень цін на вторинному ринку дуже складно», — сказав він, але додав, що є три варіанти розвитку ситуації.
  • Згідно з оптимістичним сценарієм, квартири в будинках до 30 років подорожчають на 5-10%, але подешевшають на 5-10% у будинках, які старші 30 років.
  • За реалістичного сценарію очікується падіння цін на житло на 5-10% у будинках до 30 років та на 15% у будинках старше 30 років.
  • А ось за песимістичного сценарію нерухомість у будинках до 30 років може просісти на 15%, а в будинках старше 30 років — на всі 20%.
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Який саме з трьох сценаріїв розвитку ситуації на ринку нерухомості буде реалізований, залежить від таких факторів:
  • припинення військових дій на території країни;
  • наявність плану економічного розвитку;
  • запуск реального ринку іпотечного кредитування житла
Артюхов вважає, що найбільшою популярністю користуватимуться 2 та 3-кімнатні квартири, розташовані неподалік від станцій метро.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше Кабінет Міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в більшості регіонів України. Однак із застереженнями, прийнятими в умовах воєнного стану. Більш детально про обмеження ми розповідали тут;
  • до речі, за даними порталу ЛУН, станом на початок травня в Україні відновили будівництво вже у 400 житлових комплексах. Якщо ви хочете перевірити, чи просувається будівництво в тому ЖК, в який ви вклали кошти, можете скористатися інтерактивною картою від «ЛУН»;
  • Інший експерт спрогнозував, що на багатьох українських забудовників незабаром очікують дефолти через подорожчання будівельних матеріалів, які до війни закуповувалися в росії та білорусі, і через здешевлення нерухомості.

Що та коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Телеграф
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