Договір оренди житла у воєнний час: як знизити ризики — Finance.ua

Реєстри Міністерства юстиції поки не працюють, тому орендарю варто уважно вивчити документи власника та не погоджуватися на угоду, якщо йдеться про довіреність.
В Україні — нова хвиля евакуації на захід зі східних та південних регіонів України, де йдуть активні бойові дії.
Популярність оренди квартир та будинків уЛьвові, Ужгороді та Тернополі зростає.
Як перевірити документи за договором оренди, рекомендації орендарям:
В Україні в умовах воєнного стану доступ до реєстрів Міністерства юстиції обмежений. Тому перевірити власника житла за допомогою програми чи телеграм-бота «Опендатабот» не вийде, каже Дмитро Грибов, адвокат та радник юрфірми «Ілляшев та партнери».
Він закликає орендарів житла бути максимально пильними.
«Я рекомендував би подивитися правовстановлювальні документи й за можливості хоча б зняти копії або сфотографувати їх. Варто чітко прописати всі реквізити правовстановлювальних документів власника в договорі оренди. Оскільки перевірити справжність довіреності неможливо, варто укладати договір оренди безпосередньо з власником майна», — говорить адвокат. Тобто, юристи не рекомендують суборенду — коли договір оренди квартири підписують не з власником, а з тим орендарем, який раніше підписав із ним договір.
Він також радить прописати в договорі порядок оплати оренди житла та уточнити, які документи видаватиме власник, якщо розрахунок буде готівкою.
«Для орендаря дуже важливо прописати порядок розірвання або переукладання договору. Щоб в орендодавця не виникло підстав укладати інші договори за спиною в орендаря, а його самого виселяти. Я рекомендував би передбачити штрафні санкції за такі дії», — резюмує Грибов.
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Зробіть копії правовстановлювальних документів.
Перевірте, чи вказані в договорі оренди всі реквізити власника.
Укладайте договір безпосередньо з власником житла.
Пропишіть у договорі оренди порядок оплати.
Уточніть, які документи підтверджуватимуть оплату за договором оренди готівкою.
Позначте в договорі порядок розірвання чи переукладання договору.