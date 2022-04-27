Договір оренди житла у воєнний час: як знизити ризики — Finance.ua

Договір оренди житла у воєнний час: як знизити ризики

Вчора 19:00 — Нерухомість

Реєстри Міністерства юстиції поки не працюють, тому орендарю варто уважно вивчити документи власника та не погоджуватися на угоду, якщо йдеться про довіреність.

В Україні — нова хвиля евакуації на захід зі східних та південних регіонів України, де йдуть активні бойові дії.

Популярність оренди квартир та будинків у Львові, Ужгороді та Тернополі зростає.

Як перевірити документи за договором оренди, рекомендації орендарям:

В Україні в умовах воєнного стану доступ до реєстрів Міністерства юстиції обмежений. Тому перевірити власника житла за допомогою програми чи телеграм-бота «Опендатабот» не вийде, каже Дмитро Грибов, адвокат та радник юрфірми «Ілляшев та партнери».

Він закликає орендарів житла бути максимально пильними.

«Я рекомендував би подивитися правовстановлювальні документи й за можливості хоча б зняти копії або сфотографувати їх. Варто чітко прописати всі реквізити правовстановлювальних документів власника в договорі оренди. Оскільки перевірити справжність довіреності неможливо, варто укладати договір оренди безпосередньо з власником майна», — говорить адвокат. Тобто, юристи не рекомендують суборенду — коли договір оренди квартири підписують не з власником, а з тим орендарем, який раніше підписав із ним договір.

Він також радить прописати в договорі порядок оплати оренди житла та уточнити, які документи видаватиме власник, якщо розрахунок буде готівкою.

«Для орендаря дуже важливо прописати порядок розірвання або переукладання договору. Щоб в орендодавця не виникло підстав укладати інші договори за спиною в орендаря, а його самого виселяти. Я рекомендував би передбачити штрафні санкції за такі дії», — резюмує Грибов.

Шість порад тим, хто хоче орендувати квартиру під час війни

Зробіть копії правовстановлювальних документів. Перевірте, чи вказані в договорі оренди всі реквізити власника. Укладайте договір безпосередньо з власником житла. Пропишіть у договорі оренди порядок оплати. Уточніть, які документи підтверджуватимуть оплату за договором оренди готівкою. Позначте в договорі порядок розірвання чи переукладання договору.

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