Договір оренди житла у воєнний час: як знизити ризики — Finance.ua
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Договір оренди житла у воєнний час: як знизити ризики

Вчора 19:00Нерухомість
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Реєстри Міністерства юстиції поки не працюють, тому орендарю варто уважно вивчити документи власника та не погоджуватися на угоду, якщо йдеться про довіреність.
В Україні — нова хвиля евакуації на захід зі східних та південних регіонів України, де йдуть активні бойові дії.
Популярність оренди квартир та будинків у Львові, Ужгороді та Тернополі зростає.
Як перевірити документи за договором оренди, рекомендації орендарям:
В Україні в умовах воєнного стану доступ до реєстрів Міністерства юстиції обмежений. Тому перевірити власника житла за допомогою програми чи телеграм-бота «Опендатабот» не вийде, каже Дмитро Грибов, адвокат та радник юрфірми «Ілляшев та партнери».
Він закликає орендарів житла бути максимально пильними.
«Я рекомендував би подивитися правовстановлювальні документи й за можливості хоча б зняти копії або сфотографувати їх. Варто чітко прописати всі реквізити правовстановлювальних документів власника в договорі оренди. Оскільки перевірити справжність довіреності неможливо, варто укладати договір оренди безпосередньо з власником майна», — говорить адвокат. Тобто, юристи не рекомендують суборенду — коли договір оренди квартири підписують не з власником, а з тим орендарем, який раніше підписав із ним договір.
Він також радить прописати в договорі порядок оплати оренди житла та уточнити, які документи видаватиме власник, якщо розрахунок буде готівкою.
«Для орендаря дуже важливо прописати порядок розірвання або переукладання договору. Щоб в орендодавця не виникло підстав укладати інші договори за спиною в орендаря, а його самого виселяти. Я рекомендував би передбачити штрафні санкції за такі дії», — резюмує Грибов.

Шість порад тим, хто хоче орендувати квартиру під час війни

  1. Зробіть копії правовстановлювальних документів.
  2. Перевірте, чи вказані в договорі оренди всі реквізити власника.
  3. Укладайте договір безпосередньо з власником житла.
  4. Пропишіть у договорі оренди порядок оплати.
  5. Уточніть, які документи підтверджуватимуть оплату за договором оренди готівкою.
  6. Позначте в договорі порядок розірвання чи переукладання договору.
За матеріалами: Фокус
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