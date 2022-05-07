Ценовые ножницы и угроза дефолтов: как война меняет рынок недвижимости в Украине — Finance.ua

Ценовые ножницы и угроза дефолтов: как война меняет рынок недвижимости в Украине

Сегодня 20:39 — Личные финансы

Многих украинских застройщиков в скором времени ожидают дефолты из-за подорожания строительных материалов, которые до войны закупались в россии и белорусе, и ввиду удешевления недвижимости.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, застройщики сейчас находятся в огромных «ценовых ножницах» между серьезным удорожанием строительных материалов и необходимостью снижать цены на недвижимость.

«Увеличивать цену застройщики не смогут, только снижать. Это приведет к огромному количеству точечных дефолтов некоторых застройщиков. Поэтому есть определенные риски того, что эту недвижимость не достроят», — рассказывает Алексей Кущ.

Что происходит с валютным рынком Украины

В ответ на полномасштабное вторжение российских оккупантов Национальный банк Украины зафиксировал обменный курс, чтобы уберечь страну от массового оттока капитала.

Как объяснил экономист Алексей Кущ, действия Национального банка сбалансировали валютный рынок и зафиксировали цену доллара.

«Если бы не зафиксировали курс, если бы Нацбанк не перекрыл каналы оттока капиталов — сейчас мы бы увидели, как миллиарды долларов выводятся через межбанковский валютный рынок. И курс был бы не 33 или 34 грн в обменниках, он был бы 90 или 100 грн», — сказал Куст.

По словам эксперта, сейчас у крцпного бизнеса просто нет возможности выводить свои капиталы из Украины.

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