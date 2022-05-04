В Украине частично запустили рынок недвижимости: какие ограничения по ипотеке, покупке имущества и правам наследования во время войны — Finance.ua

В Украине частично запустили рынок недвижимости: какие ограничения по ипотеке, покупке имущества и правам наследования во время войны

Сегодня 14:00 — Недвижимость

В Украине частично запустили рынок недвижимости: какие ограничения по ипотеке, покупке имущества и правам наследования во время войны, freepik.com

Кабинет министров возобновил возможность купли-продажи недвижимости в большинстве регионов Украины. Однако с оговорками, принятыми в условиях военного положения.

Об этом говорится в статье The Page.

С началом широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины ради защиты данных была остановлена работа реестров, держателем которых является Минюст Украины.

Недавно доступ к части реестров был возобновлен, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирование единых и госреестров в условиях военного положения. Впрочем, доступ к части реестров был возобновлен только на определенной части территории, выделив регионы, где продолжаются военные действия.

Рынок недвижимости в условиях войны: каковы риски и ограничения

Кроме открытия реестров правительство также определило особенности нотариальной деятельности и функционирования госреестров в условиях войны, что определило особенности работы рынка во время войны.

Как сообщил Минюст, в постановлении правительства, во-первых, урегулированы ключевые вопросы по допуску нотариусов, которые должны пройти внутреннюю проверку Нотариальной палаты Минюста, а также никогда не привлекались к какой-либо дисциплинарной ответственности, которые добросовестно и в мирное время выполняли свои обязанности, делегированные государством.

По словам народного депутата и члена комитета Верховной Рады по правовой политике Игоря Фриса, рисковые действия во время войны связаны со сложностью идентификации погибших.

«Рисковые действия связаны, например с тем, что тяжело проходит идентификация погибших. И реестр актов гражданского состояния, где регистрируются смерти, обновляется не так быстро, как бы нам хотелось. Учитывая это, запретили удостоверять сделки по отчуждению недвижимости на основании доверенности. Потому что не можем убедиться, давал ли человек доверенность, жив ли», — пояснил депутат.

Еще одной из мер предосторожности от рисковых сделок Игорь Фрис считает продление сроков принятия наследства. Не каждый человек может в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу и подать заявление. Учитывая это, остановлено и право на получение свидетельства о праве на наследство.

По словам адвоката Татьяны Козаченко, одним из важнейших принятых предохранителей на рынке является запрет изымать имущество граждан во время войны на основании соответствующих регистрационных действий, таких как удовлетворение требований ипотекодержателя, когда банки в бесспорном порядке отбирали недвижимость.

«Отключен реестр, позволяющий через нотариусов делать исполнительные надписи по изъятию имущества. Все, что касается взыскания задолженности и реализации вопросов ипотеки, на сегодняшний момент остановлено, отключено. Такой функции во время военного положения не будет», — объяснила адвокат.

Ключевые отличия работы рынка от мирного времени:

сделки с имуществом в настоящее время проходят не во всех регионах,

разрешение на сделки с имуществом будут иметь только нотариусы, утвержденные списком Минюста,

купленные квартиры нельзя продавать в течение месяца после получения прав,

запрет удостоверять сделки по отчуждению недвижимости на основании доверенности,

запрет изымать имущество под ипотечным кредитом,

продление сроков принятия наследства.

Перечень районов и областей без доступа к госреестрам: операции с имуществом запрещены

Недавно Кабмин также определил список административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст Украины, в условиях военного положения:

Донецкая область;

Запорожская область:

Бердянский район;

Васильевский район;

Мелитопольский район;

Пологовский район;

Луганская область;

Николаевская область:

Баштанский район;

Вознесенский район (кроме пгт Домановка, Братское, города Южноукраинск);

Николаевский район (кроме города Николаев);

Харьковская область:

Богодуховский район (кроме городов Валки, Богодухов, пгт Краснокутск);

Изюмский район;

Купянский район;

Харьковский район (кроме города Мерефа, пгт Новая Водолага, города Харьков);

Чугуевский район (кроме города Змиев);

Херсонская область;

Автономная Республика Крым и Севастополь.

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