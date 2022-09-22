Ринок криптовалют відреагував падінням на підвищення ключової ставки ФРС — Finance.ua

Ринок криптовалют відреагував падінням на підвищення ключової ставки ФРС Вчора 11:29 — Фінтех і Картки

Ринок криптовалют відреагував падінням на підвищення ключової ставки ФРС

У середу, 21 вересня, Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила діапазон ключової ставки одразу на 75 базисних пунктів, до 3–3,25%. Ринок криптовалют відреагував падінням.

«Центробанк прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі», — йдеться у заяві ФРС.

У відомстві також продовжать скорочувати запаси казначейських та іпотечних цінних паперів, а також агентського боргу. ФРС вкотре наголосила на глобальних економічних труднощах.

На тлі новини ціна Bitcoin впала нижче позначки $19 000. У моменті котирування цифрового золота опускалися до $18 666.

Більшість криптовалют із топ-10 за капіталізацією опинилися в червоній зоні. Найбільше за останню добу втратили XRP (-3,1%), Cardano (-0,8%) та Ethereum (-0,7%).

Згідно з CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку криптовалют становить близько $920 млрд.

Нагадаємо, липневе підвищення ставки до 2,25–2,5% призвело до зростання ринку криптовалют. Біткойн тоді подолав позначку $22 000, а Ethereum — $1500.

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