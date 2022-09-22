Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба

Казна та Політика
1305
Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба
Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба
Через велику кількість підроблених документів дозвіл під час воєнного стану виїжджати чоловікам-студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, відмінили.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УНН.
«Прикордонники керуються нормами законодавства під час оформлення громадян на кордоні. Як відомо, чоловікам у віці від 18 до 60 років на час воєнного стану заборонено залишати межі країни. Але є перелік винятків, хто може перетнути кордон на виїзд з України. Це чітко регламентується постановою уряду № 57, яка визначає правило перетину державного кордону громадянами України», — розповів Демченко.
Читайте також
Він додав, що така категорія, як студенти, не підпадає під винятки цієї постанови, а значить вони не можуть перетинати кордон на час воєнного стану. Проте раніше прикордонники випускали окрему категорію студентів. Адже на рівні рішення вищого військового керівництва була внесена пропозиція надати дозвіл на виїзд тим студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого 2022 року.
Місце для вашої реклами
«Однак, за останній час ми бачимо, що в так званих студентських каналах є певні спекуляції на студентському питанні. За липень-серпень нами було виявлено більше 600 підроблених документів, які надавали на кордоні, видаючи, що нібито людина навчається за кордоном. У зв’язку з цим, рішенням військового керівництва було прийнято відмовити в пропуску даній категорії, тобто особам, які навчалися за кордоном до 24 лютого. Це може бути вирішене лише тільки унормувавши питання внесення змін в постанову уряду щодо правил перетину кордону громадянами України, чітко прописавши всі запобіжники відносно громадян, що можуть їхати за межі України на навчання», — повідомив Демченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.