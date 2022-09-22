Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба — Finance.ua

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба Вчора 16:04 — Казна та Політика

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів скасували - Держприкордонслужба

Через велику кількість підроблених документів дозвіл під час воєнного стану виїжджати чоловікам-студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, відмінили.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УНН.

«Прикордонники керуються нормами законодавства під час оформлення громадян на кордоні. Як відомо, чоловікам у віці від 18 до 60 років на час воєнного стану заборонено залишати межі країни. Але є перелік винятків, хто може перетнути кордон на виїзд з України. Це чітко регламентується постановою уряду № 57, яка визначає правило перетину державного кордону громадянами України», — розповів Демченко.

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Він додав, що така категорія, як студенти, не підпадає під винятки цієї постанови, а значить вони не можуть перетинати кордон на час воєнного стану. Проте раніше прикордонники випускали окрему категорію студентів. Адже на рівні рішення вищого військового керівництва була внесена пропозиція надати дозвіл на виїзд тим студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого 2022 року.

«Однак, за останній час ми бачимо, що в так званих студентських каналах є певні спекуляції на студентському питанні. За липень-серпень нами було виявлено більше 600 підроблених документів, які надавали на кордоні, видаючи, що нібито людина навчається за кордоном. У зв’язку з цим, рішенням військового керівництва було прийнято відмовити в пропуску даній категорії, тобто особам, які навчалися за кордоном до 24 лютого. Це може бути вирішене лише тільки унормувавши питання внесення змін в постанову уряду щодо правил перетину кордону громадянами України, чітко прописавши всі запобіжники відносно громадян, що можуть їхати за межі України на навчання», — повідомив Демченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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