Перетин кордону на легковому авто: що треба знати водіям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Перетин кордону на легковому авто: що треба знати водіям

Вчора 21:01Особисті фінанси
2056
Безвізовий перетин кордону транспортним засобом передбачає як наявність відповідної процедури перетину кордону, так і наявність усіх відповідних документів, що передбачені міжнародним та національним законодавством. У Центрі безоплатної правової допомоги розповіли, що треба знати водіям, які зібралися виїжджати за кордон.
Для перетину кордону власним транспортним засобом необхідні такі документи:
  1. Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам.
  2. Договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності як вимога безвізового перетину кордону (наразі певні країни внесли свої корективи у цю вимогу).
  3. Розпізнавальний знак України як міжнародна вимога безвізового перетину кордону України.
Крім того, автомобіль має відповідати міжнародним вимогам до реєстрації транспортного засобу, а номери автівки — міжнародним вимогам до Державних номерних знаків.

Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам

Більшість країн світу, визнають національні посвідчення водіїв інших країн, якщо вони відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.
Так, відповідно до вимог, зразок посвідчення водія, установлений у Директиві 91/439/ЄЕС, повинен бути замінений на єдиний зразок у вигляді пластикової карти.
Відповідно до п.1 та п.4 додатку 6 Конвенції про дорожній рух національне посвідчення водія має представляти собою документ, в якому в обов’язковому порядку має бути вказано, окрім реквізитів, передбачених п.4 даної Конвенції, дату закінчення строку дії посвідчення.

Договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності як вимога безвізового перетину кордону

Також однією з умов безвізового перетину кордону з ЄС українців на власному авто є наявність договору міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності — страховий сертифікат «Зелена картка».
Разом з тим, громадяни України наразі можуть перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісів «Зелена картка».
Однак після перетину кордону українцям всеодно слід подбати про придбання страхового захисту на території країн перебування. Деякі держави пропонують українцям безкоштовний поліс.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену карту швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену карту онлайн 🚗

Розпізнавальний знак України як міжнародна вимога безвізового перетину кордону України

Окрім того, однією з вимог, що також стосується осіб, які перетинають кордон України з ЄС, є те, що на державному номерному знаку транспортних засобів, має відображатися розпізнавальний знак України, який відповідає вимогам, встановленим Конвенцією про державний рух (Конвенція про дорожній рух), відповідно до ч.1 ст. 37 та додатку 3 якої, — розпізнавальний знак повинен складатись з однієї-трьох заголовних літер латинського алфавіту (які мають бути відповідних параметрів).

Міжнародні вимоги до реєстрації транспортного засобу у разі безвізового перетину кордону України

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повинно містити всю необхідну інформацію відповідно до міжнародних норм. При цьому особиста інформація повинна дублюватися латиницею.
Зокрема в ньому повинно бути вказано:
  • порядковий (реєстраційний) номер;
  • рік випуску автомобіля;
  • П.І.Б. і місце проживання власника техпаспорту;
  • назва марки і моделі автомобіля, заводу-виробника транспортного засобу;
  • порядковий номер шасі (заводський або серійний номер заводу-виробника);
  • дозволена максимальна вага (для вантажних ТЗ);
  • дата закінчення терміну дії свідоцтва, якщо вона обмежена.

Міжнародні вимоги до державних номерних знаків

Серед вимог, що ставляться до осіб, які перетинають кордон на власному транспортному засобі, є вимога щодо державного номерного знаку на транспортному засобі.
На кожному автомобілі, що виїжджає за кордон, має бути присутній розпізнавальний знак тієї країни, в якій він зареєстрований. Відповідно до Правил дорожнього руху, «розпізнавальний автомобільний знак України» — еліпс білого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині латинськими літерами UA. Довжина осей еліпса повинна бути 175 і 115 мм. Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі.
Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України.
Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух, тому за кордон необхідно виїжджати на державних номерних знаках.

Зелена карта й інші: яка страховка потрібна для перетину кордону під час війни

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.