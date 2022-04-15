Перетин кордону на легковому авто: що треба знати водіям — Finance.ua

Перетин кордону на легковому авто: що треба знати водіям

Вчора 21:01 — Особисті фінанси

Безвізовий перетин кордону транспортним засобом передбачає як наявність відповідної процедури перетину кордону, так і наявність усіх відповідних документів, що передбачені міжнародним та національним законодавством. У Центрі безоплатної правової допомоги розповіли , що треба знати водіям, які зібралися виїжджати за кордон.

Для перетину кордону власним транспортним засобом необхідні такі документи:

Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам. Договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності як вимога безвізового перетину кордону (наразі певні країни внесли свої корективи у цю вимогу). Розпізнавальний знак України як міжнародна вимога безвізового перетину кордону України.

Крім того, автомобіль має відповідати міжнародним вимогам до реєстрації транспортного засобу, а номери автівки — міжнародним вимогам до Державних номерних знаків.

Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам

Більшість країн світу, визнають національні посвідчення водіїв інших країн, якщо вони відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.

Так, відповідно до вимог, зразок посвідчення водія, установлений у Директиві 91/439/ЄЕС, повинен бути замінений на єдиний зразок у вигляді пластикової карти.

Відповідно до п.1 та п.4 додатку 6 Конвенції про дорожній рух національне посвідчення водія має представляти собою документ, в якому в обов’язковому порядку має бути вказано, окрім реквізитів, передбачених п.4 даної Конвенції, дату закінчення строку дії посвідчення.

Договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності як вимога безвізового перетину кордону

Також однією з умов безвізового перетину кордону з ЄС українців на власному авто є наявність договору міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності — страховий сертифікат « Зелена картка ».

Разом з тим, громадяни України наразі можуть перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісів «Зелена картка».

Однак після перетину кордону українцям всеодно слід подбати про придбання страхового захисту на території країн перебування. Деякі держави пропонують українцям безкоштовний поліс.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену карту швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Розпізнавальний знак України як міжнародна вимога безвізового перетину кордону України

Окрім того, однією з вимог, що також стосується осіб, які перетинають кордон України з ЄС, є те, що на державному номерному знаку транспортних засобів, має відображатися розпізнавальний знак України, який відповідає вимогам, встановленим Конвенцією про державний рух ( Конвенція про дорожній рух ), відповідно до ч.1 ст. 37 та додатку 3 якої, — розпізнавальний знак повинен складатись з однієї-трьох заголовних літер латинського алфавіту (які мають бути відповідних параметрів).

Міжнародні вимоги до реєстрації транспортного засобу у разі безвізового перетину кордону України

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повинно містити всю необхідну інформацію відповідно до міжнародних норм. При цьому особиста інформація повинна дублюватися латиницею.

Зокрема в ньому повинно бути вказано:

порядковий (реєстраційний) номер;

рік випуску автомобіля;

П.І.Б. і місце проживання власника техпаспорту;

назва марки і моделі автомобіля, заводу-виробника транспортного засобу;

порядковий номер шасі (заводський або серійний номер заводу-виробника);

дозволена максимальна вага (для вантажних ТЗ);

дата закінчення терміну дії свідоцтва, якщо вона обмежена.

Міжнародні вимоги до державних номерних знаків

Серед вимог, що ставляться до осіб, які перетинають кордон на власному транспортному засобі, є вимога щодо державного номерного знаку на транспортному засобі.

На кожному автомобілі, що виїжджає за кордон, має бути присутній розпізнавальний знак тієї країни, в якій він зареєстрований. Відповідно до Правил дорожнього руху, «розпізнавальний автомобільний знак України» — еліпс білого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині латинськими літерами UA. Довжина осей еліпса повинна бути 175 і 115 мм. Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі.

Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України.

Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух, тому за кордон необхідно виїжджати на державних номерних знаках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.