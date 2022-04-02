Які країни пропонують українцям безкоштовні страхові поліси для автівок: порівняння цін — Finance.ua

Які країни пропонують українцям безкоштовні страхові поліси для автівок: порівняння цін

Вчора 19:00 — Страхування

Українським водіям, які готуються виїжджати або вже виїхали за кордон, варто пам’ятати, що до або після перетину кордону має бути придбаний поліс страхування.

Що вигідніше — купувати страховку на авто в Україні чи за її межами — розповіла керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Дар’я Горбач під час вебінару «Зелена картка: все що потрібно знати при виїзді за кордон».

У випадку страхування автомобіля для виїзду за кордон є два варіанти:

або це буде Зелена картка, оформлена в Україні до/після перетину кордону;

або це буде поліс страхування Автоцивілки, який буде виписаний після перетину кордону тієї країни, куди заїхало авто.

Щоб наочно зрозуміти різницю у цінах, ось декілька прикладів:

у Польщі вартість автострахування складає приблизно 400 євро на рік та 40 євро на місяць;

у Німеччині автоцивілка буде коштувати від 900 євро на рік та від 150 євро на місяць.

Вартість Зеленої карти в Україні на рік — 6 899 грн (210 євро), а на один місяць — 627 грн (19 євро).

«Тобто вигідніше купувати поліс в Україні та перетинати кордон вже маючи його. Тим паче якщо ви збираєтесь перетинати кордони декількох країн, вигідніше один раз придбати Зелену картку, ніж кожного разу при перетині кордону з різними країнами купувати тамтешні поліси Автоцивілки», — зазначає експертка.

Які країни запропонували безкоштовні поліси автострахування українцям?

Наразі три країни пропонують безоплатне страхування для автівок наших громадян, що виїжджають за межі України, але є деякі «але».

Польща : польські страховики ERGO, PZU та Warta надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників строком на 30 днів. Такий поліс автоцивілки буде діяти лише на території Польщі. Агентів цих компаній можна знайти на польському кордоні — там вони оформлюють усі необхідні документи;

: польські страховики ERGO, PZU та Warta надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників строком на 30 днів. Такий поліс автоцивілки буде діяти лише на території Польщі. Агентів цих компаній можна знайти на польському кордоні — там вони оформлюють усі необхідні документи; Німеччина : німецькі страховики покривають шкоду, заподіяну українськими автомобілістами внаслідок ДТП, але така норма діє лише до 31 травня 2022 року. Тож якщо плануєте їхати до Німеччини, то розраховуйте на те, щоб або повернутися до 31 травня, або подовжити дію поліса;

: німецькі страховики покривають шкоду, заподіяну українськими автомобілістами внаслідок ДТП, але така норма діє лише до 31 травня 2022 року. Тож якщо плануєте їхати до Німеччини, то розраховуйте на те, щоб або повернутися до 31 травня, або подовжити дію поліса; Чехія : надає безкоштовне страхове покриття шкоди протягом 2 місяців після перетину українського кордону. Також створено спеціальну гарячу лінію +420 251 032 834 — за нею оператори розмовляють українською мовою і зможуть допомогти із будь-якими питаннями щодо страхування. До слова, Чехія — це єдина країна, яка, окрім страхування, при ДТП може безкоштовно організувати евакуатор;

: надає безкоштовне страхове покриття шкоди протягом 2 місяців після перетину українського кордону. Також створено спеціальну гарячу лінію +420 251 032 834 — за нею оператори розмовляють українською мовою і зможуть допомогти із будь-якими питаннями щодо страхування. До слова, Чехія — це єдина країна, яка, окрім страхування, при ДТП може безкоштовно організувати евакуатор; Угорщина : на кордоні можна оформити страхування на 30 днів за зниженою вартістю — 3 євро (звичайна ціна — 240 євро). Прикордонне страхування діє в ЄС та Швейцарії. Тобто якщо ви перетинаєте кордон з Угорщиною і вам оформлюють прикордонне страхування, то ви можете протягом 30 днів подорожувати й іншими країнами ЄС;

: на кордоні можна оформити страхування на 30 днів за зниженою вартістю — 3 євро (звичайна ціна — 240 євро). Прикордонне страхування діє в ЄС та Швейцарії. Тобто якщо ви перетинаєте кордон з Угорщиною і вам оформлюють прикордонне страхування, то ви можете протягом 30 днів подорожувати й іншими країнами ЄС; Молдова : країна дає 24 години на придбання страхового поліса для автомобіля;

: країна дає 24 години на придбання страхового поліса для автомобіля; Данія : дає безкоштовне прикордонне страхування строком на 30 днів;

: дає безкоштовне прикордонне страхування строком на 30 днів; Естонія: надає поліси прикордонного страхування безкоштовно для українців строком на 3 місяці, але залишила за собою право скасувати цю норму у будь-який момент.

Де не перевірятимуть поліс страхування? Не перевірятимуть їх лише такі країни: Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Чехія, Німеччина, Естонія та Данія. Тож якщо ви плануєте проїжджати ці країни транзитом та не зупинятися в них, експерти рекомендують оформлювати Зелену карту для того, щоб заощадити кошти.

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