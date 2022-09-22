У Конгресі США ухвалили законопроєкт про криптовалюту, щоб росіяни не ухилялися від санкцій — Finance.ua

У Конгресі США ухвалили законопроєкт про криптовалюту, щоб росіяни не ухилялися від санкцій Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

У Конгресі США ухвалили законопроєкт про криптовалюту, щоб росіяни не ухилялися від санкцій

Палата представників США проголосувала за законопроєкт «Про прозорість російської криптовалюти», покликаний протидіяти спробам осіб та компаній з росії відмивати незаконні гроші та ухилятися від санкцій.

Тепер документ буде подано до Сенату.

«Ми пишаємось тим, що Палата представників ухвалила закон „Про прозорість російської криптовалюти “, який забезпечить необхідну прозорість та інформацію про таку практику, включаючи використання криптовалют як нагород у спеціальних програмах Держдепартаменту. Ми сподіваємось побачити, що цей критично важливий законодавчий акт буде проголосований у Сенаті та буде підписаний Білим домом для забезпечення доступу до інформації, яка може вплинути на зовнішню політику США, що наразі адаптується до ландшафту, який постійно міняється у сфері фінансових технологій», — йдеться у повідомленні конгресменів — авторів документа Грегорі Мікса та Майкла Маккола.

Вони також називали цей законопроєкт терміновою необхідністю позбавити володимира путіна засобів для ведення незаконної війни росії в Україні.

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Укрінформ За матеріалами:

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