День фінансів: вартість будівництва нової Каховської ГЕС, прогноз курсу до кінця липня, зарплати тестувальників — Finance.ua

День фінансів: вартість будівництва нової Каховської ГЕС, прогноз курсу до кінця липня, зарплати тестувальників Сьогодні 17:50

У вівторок, 18 липня, нагадаємо Вам, що вже завтра у Києві відбудеться конференція Ukrainian Credit Conference, яка буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Якщо вас цікавить, як фінансова система долає виклики війни та які є програми підтримки для бізнесу і населення, пропонуємо вам відвідати захід.

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Вартість будівництва нової Каховської ГЕС. Орієнтовна вартість будівництва нової Каховської ГЕС становитиме $1−1,2 мільярда, термін відбудови — приблизно сім років. Про це Орієнтовна вартість будівництва нової Каховської ГЕС становитиме $1−1,2 мільярда, термін відбудови — приблизно сім років. Про це розповів генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Український бізнес покращив очікування щодо девальвації гривні та інфляції. Керівники українських компаній, які в II кварталі 2023 року взяли участь в традиційному Керівники українських компаній, які в II кварталі 2023 року взяли участь в традиційному опитуванні Національного банку щодо ділових очікувань підприємств, покращили свої очікування щодо рівня девальвації гривні та інфляції в Україні наступні 12 місяців.

Виплати ВПО. Із 1 серпня автоматично Із 1 серпня автоматично продовжено виплати ще на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз та проживають в Україні. Проте з 1 вересня допомога продовжується тільки для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Такі рішення викладені в постанові Уряду «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» від 11 липня 2023 року.

Прогноз курсу до кінця липня. Експерти Експерти запевняють , що жодних коливань долара на валютному ринку України найближчим часом не передбачається. Швидше за все, навіть припинення дії зернової угоди через рішення влади росії не вплине на подальші коливання валюти.

Кошти від приватизації-2023. Усі кошти, які держава Усі кошти, які держава виручила у 2023 році від приватизації ідуть на покриття дефіциту бюджету, але згодом витрачаються виключно на потреби нацбезпеки та оборони.

Найбільше зростання зарплат. В ході великого В ході великого дослідження зарплат Work.ua виявив, які посади є найпопулярнішими в Україні у 2023 році та на скільки в них зросла зарплата впродовж року. Найчастіше українські роботодавці зараз шукають спеціалістів, чия робота повʼязана з обслуговуванням клієнтів, торгівлею та фінансами.

Скільки заробляють тестувальники у 2023. У травні-червні 2023 року DOUопитали 2927 українських тестувальників щодо їх зарплат. 90% У травні-червні 2023 року DOUопитали 2927 українських тестувальників щодо їх зарплат. 90% респондентів сьогодні живуть в Україні, 10% виїхали за кордон через війну, але планують повернутися.

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