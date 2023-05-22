День фінансів: валютні послаблення для страховиків, топ категорій боржників в Україні, нові правила проходження техогляду — Finance.ua

День фінансів: валютні послаблення для страховиків, топ категорій боржників в Україні, нові правила проходження техогляду Сьогодні 17:50

Понеділок, 22 травня. Військовим підготували нові зарплати, а SpaceX відправила туристів на МКС.

Валютні послаблення для страховиків. Національний банк Національний банк пом’якшив валютні обмеження у сфері страхування та врегулював порядок проведення операцій, пов’язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за ОВДП. Страховики зможуть здійснювати страхові виплати на користь нерезидентів.

До речі, в Нацбанку поки що не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов та стратегією валютної лібералізації, яка є вимогою МВФ. «Ми не прив’язані до календаря подій, ми прив’язані до створення передумов», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

«Адекватні» зарплати військовим. У Верховній Раді заявили, що робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже У Верховній Раді заявили, що робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже напрацювала певні алгоритми , які можуть бути сприйняті суспільством та військовими як «абсолютно адекватні». Вже ближчими днями може відбутися брифінг керівників цієї робочої групи, які розкажуть про наявні наразі напрацювання робочої групи.

Топ категорій боржників в Україні. Як свідчать дані Опендатабот , від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тис., або на 8%. Майже чверть усіх боргів — 24,6% — складає стягнення коштів на користь держави. Більш ніж п’ята частина усіх боргів — 21,4% — з’явилась через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Борги по кредитах складають 18%.

Додамо, що через війну деякі українці, які користувались фінансовими послугами, перестали виконувати свої обов’язки перед кредиторами. Це призвело до того, що їхні рахунки почали блокувати. Тому нардепи пропонують заборонити арешт коштів певних категорій боржників.

⚖ Нагадаємо, що 8 травня набув чинності Закон України № 3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану», який вносить низку змін до кількох законів, що стосуються діяльності державних та приватних виконавців в умовах воєнного стану. Finance.ua вирішив розібратись, що ж змінилося, які нині особливості користування арештованими рахунками, як відбувається арешт рахунків та хто в зоні ризику:

Санкції проти росії. Австралія оголосила про нові фінансові санкції та заборону на експорт до росії. Санкції торкнуться 21 організації, включаючи дочірні підприємства державної енергетичної компанії «росатом» та найбільші російські нафтові та золотодобувні компанії.

У зв’язку з розширенням санкцій G7 щодо росії, США додали 71 компанію до «чорного списку». Рішення було ухвалено у зв’язку з підтримкою цими компаніями агресора.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають москві ухилятись від санкцій. Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній.

Оновлені правила проходження техогляду. щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю. Як кажуть в МВС, зміни спрямовані на поліпшення процедури обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху. Уряд ухвалив постанову щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю. Як кажуть в МВС, зміни спрямовані на поліпшення процедури обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху.

SpaceX відправила туристів на МКС. Компанія SpaceX відправила зі штату Флорида Компанія SpaceX відправила зі штату Флорида на Міжнародну космічну станцію туристів . Екіпаж тиждень перебуватиме на борту МКС. Колишня астронавтка NASA, а нині співробітниця Axiom — 63-річна Пеггі Вітсон очолила екіпаж AX-2, таким чином ставши першою жінкою, що керувала приватним космічним польотом. До складу екіпажу також увійшли американський бізнесмен Джон Шоффнер, дослідниця у галузі онкології Райана Барнаві та колишній військовий пілот Алі Аль-Карні із Саудівської Аравії.

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